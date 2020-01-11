親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

2020總統暨立委選舉 即時開票請鎖定聯合新聞網

高雄竟率先開完票？ 民政局曹桓榮驚：怎麼可能、亂來

運動筆記『旅跑越南』胡志明市馬拉松【知識】如何判斷跑鞋合不合腳？
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA今日十大好球 (1月11日)賽事精華- 湖人 vs. 獨行俠 (1月11日)

NBA／表現不佳怒撕球衣 唐西奇：我打得很爛

2020-01-11 17:37聯合報 記者毛琬婷／即時報導

「歐洲金童」唐西奇因表現不佳，在比賽中怒撕自己球衣。 美聯社
「歐洲金童」唐西奇因表現不佳，在比賽中怒撕自己球衣。 美聯社
分享

獨行俠隊近況不佳，近7戰只拿2勝，今天在主場迎戰西區龍頭的湖人隊，又以114：129敗下陣來，陣中「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）還因表現不佳，在比賽中怒撕自己球衣，不過賽後他不願為此事做出回應，僅坦承自己就是打得很差。

唐西奇今天雖仍繳出全隊最佳的25分、10籃板、7助攻，但也出現6次失誤，他還在比賽中因罰球不斷失手後，一氣之下把胸前球衣一把撕壞。賽後唐西奇説：「我打得很爛，感覺不知道該怎麼打球了，這不是我，我還要變得更好。」

但對於撕毀球衣一事，唐西奇賽後並不願回應，僅表示這是一種挫折感，「我是個喜歡競爭的人，就像我說的，我還要變得更好，也知道自己可以變得更好，我才20歲，還有很多事情讓我進步。」

除了唐西奇在比賽中上演球衣插曲外，主帥卡萊爾（Rick Carlisle）也因為抗議裁判吹判吞下第二次技術犯規遭驅逐出場，他當場脫掉西裝外套直接步出球場。

賽後卡萊爾說：「作為領導者，必須要為自己的球員挺身而出，坦白說，這裡發生的事情太令人震驚了。」但隨後他也擔心起自己的荷包可能失血，笑說：「你應該看看我耶誕節後的信用卡帳單，我不願意再去多花更多錢了。」

唐西奇獨行俠Rick Carlisle

延伸閱讀

NBA／唐西奇怒撕球衣 詹皇率隊挫獨行俠

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／例行賽總進球超越喬丹 詹皇：意義深重

2020-01-11 15:42

NBA／柯瑞賽前投籃狀況佳 柯爾：康復路還很長

2020-01-11 16:05

NBA／騎士球員要教頭為失言道歉 歐尼爾批軟弱

2020-01-11 16:30

NBA／前隊友談衛少返雷霆 意外與KD唇槍舌戰

2020-01-11 15:11

NBA／伊巴卡教穿搭 挑隊友被詹皇絕殺背景T恤

2020-01-11 16:20

NBA／外媒稱湖人積極尋補強 僅詹皇、AD為非賣品

2020-01-11 16:00

NBA／湖人總管獲提前續約 再追加管理階層新頭銜

2020-01-11 15:50

NBA／傷勢缺賽逾1個月 傳席亞康有望下周復出

2020-01-11 15:40

NBA／今日戰績表 雷納德豪取36分快艇險勝勇士

2020-01-11 15:19

NBA／灰熊4人破20分 主場力壓馬刺奪4連勝

2020-01-11 14:50

NBA／公鹿客場輕取國王 創隊史40場最佳戰績

2020-01-11 14:40

NBA／克拉克森扮板凳暴徒 爵士笑納8連勝

2020-01-11 14:15

NBA／唐西奇怒撕球衣 詹皇率隊挫獨行俠

2020-01-11 13:56

NBA／公牛拉文飆43分無用 透納雙十助溜馬取勝

2020-01-11 13:05

NBA／場上爭議延燒 巴特勒、華倫收到罰款

2020-01-11 12:30

NBA／老鷹欲交易佐蒙德 傳需付出首輪籤

2020-01-11 12:20

NBA／2月傷勢複檢 「浪花兄弟」評估復出時程

2020-01-11 12:10

NBA／熱火先盛後衰 籃網逆轉勝止7連敗

2020-01-11 12:00

NBA／重回老東家感觸深 衛少：這裡就像我的家

2020-01-11 00:04

NBA／衛少感謝奧城 穿「絕不後悔」T恤表心意

2020-01-10 18:12

NBA／勇士若交易羅素 外媒稱西蒙斯是最佳回報

2020-01-10 15:45

NBA／今日戰績表 騎士湯普森生涯新高35分退活塞

2020-01-10 15:23

NBA／姆指扭傷不礙事 華克：不能當連敗藉口

2020-01-10 14:52

NBA／衛少回娘家獲歡呼 火箭「識相」輸雷霆

2020-01-10 13:36

NBA／聊天邀字母哥組隊 柯瑞澄清是打電動

2020-01-10 13:05

NBA／讓拓荒者單節拿13分 灰狼靠防守谷底反彈

2020-01-10 12:19

NBA／KD恢復進度佳 主帥重申本季不計畫復出

2020-01-10 12:15

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／唐西奇怒撕球衣 詹皇率隊挫獨行俠

2020-01-11 13:56

大馬羽賽／戴資穎退何冰嬌 返球后只差一步

2020-01-11 12:48

MLB／洋基與9人全達共識 讓賈吉身價翻12倍

2020-01-11 08:24

NBA／2月傷勢複檢 「浪花兄弟」評估復出時程

2020-01-11 12:10

MLB／爽收2700萬美元 貝茲破薪資仲裁最高薪

2020-01-11 06:58

MLB／年薪翻19倍 貝林格創首年仲裁資格紀錄

2020-01-11 10:08

NBA／老鷹欲交易佐蒙德 傳需付出首輪籤

2020-01-11 12:20

NBA／場上爭議延燒 巴特勒、華倫收到罰款

2020-01-11 12:30

NBA／例行賽總進球超越喬丹 詹皇：意義深重

2020-01-11 15:42

中職／又一名大聯盟級洋投 桃猿簽下左投卡本特

2020-01-11 10:18

NBA／前隊友談衛少返雷霆 意外與KD唇槍舌戰

2020-01-11 15:11

NBA／衛少感謝奧城 穿「絕不後悔」T恤表心意

2020-01-10 18:12

大馬羽賽／小戴勇闖4強 東奧誓言奪牌

2020-01-11 00:06

MLB／王建民大聯盟打滾9季 陳偉殷差1年追平

2020-01-11 08:17

NBA／外媒稱湖人積極尋補強 僅詹皇、AD為非賣品

2020-01-11 16:00

NBA／熱火先盛後衰 籃網逆轉勝止7連敗

2020-01-11 12:00

NBA／湖人總管獲提前續約 再追加管理階層新頭銜

2020-01-11 15:50

MLB／暫放交易先避仲裁 印地安人給林多5.25億

2020-01-11 07:52

NBA／克拉克森扮板凳暴徒 爵士笑納8連勝

2020-01-11 14:15

中職／各隊洋投到位 今年「大聯盟級」爭鋒

2020-01-11 00:09

中職／各隊洋投大補強 挑戰近10年最多41勝

2020-01-10 18:07

NBA／重回老東家感觸深 衛少：這裡就像我的家

2020-01-11 00:04

NBA／伊巴卡教穿搭 挑隊友被詹皇絕殺背景T恤

2020-01-11 16:20

布里斯本女網／未失一盤晉決賽 謝淑薇明爭本季首冠

2020-01-11 13:55

MLB／拚戰大聯盟最久 日、韓都有神人門檻

2020-01-11 08:18

中職／MLB資歷非勝利保證 獅洋投去年僅14勝

2020-01-10 19:41

MLB／抗議小熊偷年資 布萊恩有望季後進FA

2020-01-11 09:21

NBA／公鹿客場輕取國王 創隊史40場最佳戰績

2020-01-11 14:40

NBA／公牛拉文飆43分無用 透納雙十助溜馬取勝

2020-01-11 13:05

NBA／灰熊4人破20分 主場力壓馬刺奪4連勝

2020-01-11 14:50

中職／統一也找新臉孔大聯盟洋投 2月抵台報到

2020-01-11 12:48

NBA／騎士球員要教頭為失言道歉 歐尼爾批軟弱

2020-01-11 16:30

SBL／爽拋彩帶！台啤上半季成功封王

2020-01-11 00:02

SBL／上、下半季都封王？周俊三：Why not

2020-01-10 23:11

中職／大選後開訓周 四隊各有目標

2020-01-11 00:18

MLB／未談妥薪資仲裁 道奇剩4人最多

2020-01-11 12:48

中職／總統大選結束後 春訓開訓周登場

2020-01-10 18:09

NBA／柯瑞賽前投籃狀況佳 柯爾：康復路還很長

2020-01-11 16:05

NBA／傷勢缺賽逾1個月 傳席亞康有望下周復出

2020-01-11 15:40

中職／外援打天下！勝場數占聯盟近半

2020-01-11 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top