NBA／表現不佳怒撕球衣 唐西奇：我打得很爛

「歐洲金童」唐西奇因表現不佳，在比賽中怒撕自己球衣。 美聯社 分享 facebook

獨行俠隊近況不佳，近7戰只拿2勝，今天在主場迎戰西區龍頭的湖人隊，又以114：129敗下陣來，陣中「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）還因表現不佳，在比賽中怒撕自己球衣，不過賽後他不願為此事做出回應，僅坦承自己就是打得很差。

唐西奇今天雖仍繳出全隊最佳的25分、10籃板、7助攻，但也出現6次失誤，他還在比賽中因罰球不斷失手後，一氣之下把胸前球衣一把撕壞。賽後唐西奇説：「我打得很爛，感覺不知道該怎麼打球了，這不是我，我還要變得更好。」

但對於撕毀球衣一事，唐西奇賽後並不願回應，僅表示這是一種挫折感，「我是個喜歡競爭的人，就像我說的，我還要變得更好，也知道自己可以變得更好，我才20歲，還有很多事情讓我進步。」

除了唐西奇在比賽中上演球衣插曲外，主帥卡萊爾（Rick Carlisle）也因為抗議裁判吹判吞下第二次技術犯規遭驅逐出場，他當場脫掉西裝外套直接步出球場。

賽後卡萊爾說：「作為領導者，必須要為自己的球員挺身而出，坦白說，這裡發生的事情太令人震驚了。」但隨後他也擔心起自己的荷包可能失血，笑說：「你應該看看我耶誕節後的信用卡帳單，我不願意再去多花更多錢了。」