NBA／柯瑞賽前投籃狀況佳 柯爾：康復路還很長

根據教頭柯爾(Steve Kerr)所言,柯瑞距離復出還言之過早。 路透

勇士球星柯瑞(Stephen Curry)開季沒多久就因傷高掛免戰牌,經過休養目前已經能參加球隊訓練,在球隊今天對戰快艇賽前,更和格林(Draymond Green)一同進行投籃訓練,狀態相當不錯。不過根據教頭柯爾(Steve Kerr)所言,柯瑞距離復出還言之過早。

Draymond is holding his own with Steph in their shooting workout together pic.twitter.com/iKaxdgbjKM