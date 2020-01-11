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NBA／柯瑞賽前投籃狀況佳 柯爾：康復路還很長

2020-01-11 16:05聯合新聞網 綜合報導

根據教頭柯爾（Steve Kerr）所言，柯瑞距離復出還言之過早。 路透
根據教頭柯爾（Steve Kerr）所言，柯瑞距離復出還言之過早。 路透
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勇士球星柯瑞（Stephen Curry）開季沒多久就因傷高掛免戰牌，經過休養目前已經能參加球隊訓練，在球隊今天對戰快艇賽前，更和格林（Draymond Green）一同進行投籃訓練，狀態相當不錯。不過根據教頭柯爾（Steve Kerr）所言，柯瑞距離復出還言之過早。

柯瑞在10月對戰太陽比賽時，因對手中鋒拜恩斯（Aron Baynes）重壓左手導致受傷，至今都還未再度出賽。好消息是，柯瑞近期已開始隨隊進行客場之旅，包括這次作客洛杉磯，以及日後對上灰熊的賽事都會出席；另外，根據報導，柯瑞最快會在美國時間2月1日進行狀態評估，且有望確定正式回歸時程。

不過勇士總教練柯爾還是希望外界不要躁進，他在受訪時表示：「他距離完全康復，然後能上場打球，還有很長一段路要走。他才剛能夠在練習場走動跟投投籃而已。總之還有一段路要走，但很高興看到他回來。」

雖然柯瑞距離復出還有段時間，但他的投籃本領絕不會因此而喪失殆盡，柯爾最後也提到：「就好像騎腳踏車一樣，他到85歲絕對還能投籃。他做什麼其實都沒什麼好驚訝的，他就是如此老練，就算兩個月都沒碰球，我還是覺得他能夠投進每一球。」

洛杉磯
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