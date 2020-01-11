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NBA／例行賽總進球超越喬丹 詹皇：意義深重

2020-01-11 15:42聯合報 記者毛琬婷／即時報導

湖人奪7連勝外，詹皇此役又命中14球，生涯例行賽總進球數也超越喬丹排名史上第四。...
湖人奪7連勝外，詹皇此役又命中14球，生涯例行賽總進球數也超越喬丹排名史上第四。 美聯社
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洛杉磯湖人隊今天作客達拉斯，靠著詹姆斯（LeBron James）繳出35分、16籃板、7助攻帶領下，以129：114擊敗獨行俠隊，豪取7連勝，詹皇此役又命中14球，生涯例行賽總進球數也超越喬丹（Michael Jordan），排名史上第四。

湖人今天雖少了戴維斯（Anthony Davis），但在「詹皇」帶領下，小將庫茲瑪（Kyle Kuzma）也有26分、6籃板貢獻，另外朗多（Rajon Rondo）及哈沃德（Dwight Howard）各拿10分。

「我們今天少了戴維斯是很大的損失，沒人能彌補他在攻守兩端的作用，因此我們所有人必須要提升個人表現。」詹姆斯賽後說，「而我就是打出侵略性，在攻守兩端為球隊做出貢獻，這是場漂亮的客場勝利。」

賽前詹姆斯生涯例行賽總進球數已達12183，此役他再上場32分鐘，全場25投14中，也讓他的生涯例行賽總進球數達到12197，超越「籃球大帝」喬丹排名史上第四。

對此詹姆斯回應說：「當你身處在一場馬拉松中，能在途中完成一些成就，與偉大人物比肩，例如喬丹，每次我與這個名字產生關聯對我來說都意義深重，每當我與他或其他偉大球員相提並論時，希望我能讓他們驕傲，也希望能繼續讓我的家人及球迷感到自豪。」

詹姆斯喬丹戴維斯

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