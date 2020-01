NBA／衛少感謝奧城 穿「絕不後悔」T恤表心意

衛少交易後首次回到奧城與前隊友寒暄,開心之情溢於言表。 美聯社 分享 facebook

火箭今日作客雷霆,後衛衛斯特布魯克(Russell Westbrook)首度回娘家,受到球隊、球迷熱烈歡迎,雷霆賽前播放致敬影片,全場球迷不但掌聲歡呼四起,「MVP」的呼聲更是此起彼落。

受到熱烈歡迎,衛斯特布魯克面露喜悅,卻又情緒交雜,但最後進場時更一如過往衝至場邊向觀眾回以掌聲致意。賽後也不斷感謝奧克拉荷馬城。

「老兄,有時候有些事真的很難用三言兩語說盡。我在這裡待很久了,遇到很多好人,有過許多美好的回憶。這裡有著世界上最棒的球迷,他們熱情四射,今天也不例外。」衛斯特布魯克說著。

他接著補充:「整個球團都做得很好,他們讓我真的有回到家的感覺。」

值得注意的是,衛斯特布魯克賽前踏入場館前,被發現身著繡有「決不後悔(ZERO REGRETS)」的衣服,上場時也穿上帶有雷霆配色,寫著「感謝(THANK YOU)」的球鞋。

Russell Westbrook’s Jordans for his first game back in OKC tonight honor his 11 seasons with the @OKCThunder and feature his career stats, the franchise’s colors and a simple “Thank You.”



📷: @NBAkicks pic.twitter.com/iDo1v7SWgl