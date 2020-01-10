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NBA／衛少感謝奧城 穿「絕不後悔」T恤表心意

2020-01-10 18:12聯合新聞網 綜合報導

衛少交易後首次回到奧城與前隊友寒暄，開心之情溢於言表。 美聯社
衛少交易後首次回到奧城與前隊友寒暄，開心之情溢於言表。 美聯社
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火箭今日作客雷霆，後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）首度回娘家，受到球隊、球迷熱烈歡迎，雷霆賽前播放致敬影片，全場球迷不但掌聲歡呼四起，「MVP」的呼聲更是此起彼落。

受到熱烈歡迎，衛斯特布魯克面露喜悅，卻又情緒交雜，但最後進場時更一如過往衝至場邊向觀眾回以掌聲致意。賽後也不斷感謝奧克拉荷馬城。

「老兄，有時候有些事真的很難用三言兩語說盡。我在這裡待很久了，遇到很多好人，有過許多美好的回憶。這裡有著世界上最棒的球迷，他們熱情四射，今天也不例外。」衛斯特布魯克說著。

他接著補充：「整個球團都做得很好，他們讓我真的有回到家的感覺。」

值得注意的是，衛斯特布魯克賽前踏入場館前，被發現身著繡有「決不後悔（ZERO REGRETS）」的衣服，上場時也穿上帶有雷霆配色，寫著「感謝（THANK YOU）」的球鞋。

針對此事，衛斯特布魯克表明：「我完全不後悔在奧克拉荷馬做的任何決定。我不後悔續約，我不後悔待在這裡，我不會對在這裡做過的任何事感到後悔。在這裡的每一晚，我竭盡全力為了這個城市付出。」

衛斯特布魯克賽後不忘跟雷霆老隊友們相擁，最後也再度感謝球迷的熱情迎接，發自內心表示：「真的很特別。真的非常非常別具意義，對我來說很重要。回到這裡，讓我深刻感覺到，這座城市實實在在擁抱著我。」

火箭
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