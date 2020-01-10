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NBA／今日戰績表 騎士湯普森生涯新高35分退活塞

2020-01-10 15:23聯合新聞網 整理

騎士中鋒湯普森攻下個人生涯新的35分，率隊在延長賽氣走活塞。 美聯社
騎士中鋒湯普森攻下個人生涯新的35分，率隊在延長賽氣走活塞。 美聯社
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NBA今日戰績表

騎士 115:112 活塞

塞爾蒂克 98:109 76人

拓荒者 102:116 灰狼

火箭 92:113 雷霆

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 老鷹 vs. 巫師

08:15 鵜鶘 vs. 尼克

08:30 熱火 vs. 籃網（緯來體育台)

09:00 溜馬 vs. 公牛

09:00 馬刺 vs. 灰熊

10:00 魔術 vs. 太陽

10:00 黃蜂 vs. 爵士

10:45 湖人 vs. 獨行俠（愛爾達體育1台、Eleven Sports 1）

11:00 公鹿 vs. 國王

11:30 勇士 vs. 快艇

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