NBA／姆指扭傷不礙事 華克：不能當連敗藉口

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塞爾蒂克隊華克（Kemba Walker）在今天與76人隊的比賽中，於第二節末段時不慎弄傷左手拇指退場接受治療，並於下半場又重回賽場，賽後他向外界報告自己的手指傷勢無礙，同時也強調永遠不能把傷病當成落敗或表現不佳的藉口。

塞爾蒂克今天作客費城，儘管主場的76人大將安比德（Joel Embiid）因手傷開刀缺陣，「綠衫軍」仍無法趁勢取勝，以98：109吞下本季首度的三連敗。

而在第二節尾聲，華克在一次碰撞中弄傷了左手拇指，提前返回休息室接受檢查，經過中場休息的治療與包紮，華克在下半場帶著纏著繃帶的拇指重返賽場，最終他上場33分鐘繳出全隊最高的26分。

「我很好，手指只是扭了一下，我的手指纏著繃帶總是打的特別好，我感覺很好。」華克之前才因流感缺席了幾場比賽，今天是他復出第二場比賽，「我很好的，後來我又回到場上，我不能、也永遠不能用傷病當藉口，我很開心能又回到場上。」

華克也表示，自己的傷勢不需要進一步檢查，不過「綠衫軍」主帥史蒂文斯（Brad Stevens）仍認為應該要更謹慎一些，「當他碰撞時我們曾擔心是否傷到韌帶，但中場時他有接受X光檢查，並沒有看出問題，但無論如何，他還是會接受進一步檢查。從很多面向來看，我們很幸運逃過了一劫。」