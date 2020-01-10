NBA／讓拓荒者單節拿13分 灰狼靠防守谷底反彈

拓荒者進攻斷電，第二節僅拿13分種下敗因，其中安東尼(左)出手10次僅命中三球拿下八分。 美聯社 分享 facebook

在前一場比賽靠著「甜瓜」安東尼（Carmelo anthony）的準絕殺跳投擊敗多倫多暴龍後，波特蘭拓荒者今天作客明尼蘇達灰狼主場卻受限於對手防守，不僅團隊命中率僅有三成六，還在第三節打完就被對手領先達到26分，終場拓荒者就以102：116敗下陣。

目前排名在西區中後段班的灰狼與拓荒者，球隊近來狀況呈現反差，灰狼在日前吞下11連敗後，近七場比賽收下四勝狀況逐步回升，反觀拓荒者雖然前一場準絕殺暴龍，但近八場比賽僅拿下兩勝。

兩軍今天碰頭，拓荒者首節還一度保持領先，不過第二節卻突然出現攻勢斷電的狀況，單節僅拿下13分，反觀灰狼在維金斯（Andrew Wiggins）領軍下二、三節展開反撲，光是在第三節就單節猛轟了41分，幫助灰狼取得高達26分領先，幾乎提前宣布比賽結果。

灰狼維金斯進帳全場最高的23分，且在球隊大幅領先下他第四節就未再登場，包括他在灰狼全隊共六人得分來到雙位數，反觀拓荒者的先發球員進攻手感皆不佳，雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥凱倫（C.J. McCollum）合計僅拿下35分，安東尼更是出手10次僅命中三球拿下八分。

值得一提的是，灰狼在球隊一哥唐斯（Karl-Anthony Towns）自從去年12月中因膝傷連續缺賽12場至今，靠著團隊防守打退不少球隊，從去年12月27出戰國王至今，他們平均每場比賽僅失103.6分，防守指數也領先全聯盟，包括今天第二節僅讓拓荒者拿下本季單節新低的13分。