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NBA／安比德開刀缺陣 76人仍賞綠衫軍3連敗

2020-01-10 11:34聯合報 記者劉肇育／即時報導

理查森此役攻下全場最高的29分，另有3籃板與7助攻，填補安比德缺陣火力。 美聯社
理查森此役攻下全場最高的29分，另有3籃板與7助攻，填補安比德缺陣火力。 美聯社
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費城76人今天在球隊一哥安比德（Joel Embiid）因左手掌韌帶撕裂缺陣的情況下迎戰波士頓塞爾蒂克，雖然上半場一度落後達到15分，不過下半場76人在理查森（Josh Richardson）領軍下吹起反攻號角，反倒以109：98賞給綠衫軍三連敗。

安比德在前一場比賽左手受傷仍撐完全場幫助球隊止敗後，明天將進行修復手術，預計缺席一至兩周，這也讓今天76人與綠衫軍之戰，改由史考特（Mike Scott）頂上先發空缺，並由佩爾（Norvel Pelle）接上球隊第二中鋒角色。

不過力求止敗的塞爾蒂克在上半場火力全開，雙衛華克（Kemba Walker）與史馬特（Marcus Smart）在前兩節合計拿下26分領軍下，塞爾蒂克一度取得15分領先優勢，上半場打完也還保有七分領先。

但下半場76人中鋒霍福特（Al Horford）挺身力抗老東家，先率隊打出一波11：0的攻勢反超前比數，第四節再由理查森接手單節猛轟12分，幫助76人又取得雙位數領先優勢，終場更以11分差距收下二連勝，並賞給綠衫軍三連敗。

對於球隊未來一到兩周將在沒有安比德的情況下出賽，今天拿下17分8籃板6助攻的霍福特說：「他是我們球隊重要的一部分，他的缺席對我們影響很大，因為我們總是很依賴他，但現在必須要找出另一種贏球方式，在他復出前撐起球隊。」

而塞爾蒂克雖然苦吞三連敗，但總教練史蒂文斯（Brad Stevens）認為，球隊這場比賽的表現已經比前兩場比賽更回神，「我們今天打得更專注也更好，之前我們已經有很多範例，讓我們知道今天晚上要怎麼樣打得更好。」

塞爾蒂克76人Marcus Smart

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