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NBA／回憶奧本山亂鬥重罰 世界和平：史騰說話我願意聽

2020-01-10 10:47聯合報 記者劉肇育／即時報導

NBA前任主席史騰（David Stern）在日前過逝，不少現役與退役球員都出聲緬懷這位近代籃球界的巨人，而在2004年的奧本山大亂鬥中遭到史騰處以禁賽86場的退役球星世界和平（Metta World Peace），在近日回憶起這段往事時表示，當時史騰的決定讓他信服，並表示史騰是一名「他說話、我願意聽」的籃球圈前輩。

2004年11月溜馬活塞爆發了堪稱職業運動史上最嚴重的衝突事件，當時衝上觀眾席向對他投擲飲料瓶球迷揮拳的亞泰斯特（Ron Artest），遭到當時仍由史騰掌舵的聯盟處以禁賽86場的處分，創下NBA史上非藥物事件的最嚴厲處分。

在那次的懲處中，後來改名為世界和平的亞泰斯特不僅消失在球場上超過一年時間，還損失了500萬美元的薪資，不過在那次衝突事件後，世界和平不僅改名，還積極投入公益活動扭轉形象，並幫助湖人在2010年奪得總冠軍。

回憶起遭史騰禁賽的這段往事，世界和平在近日受訪時直言，史騰作出了最正確的決定，讓他心服口服，「他是一名相當關心球員的主席，有一次他曾對我說『我知道你經歷了一段很辛苦的日子，但我還有其他360名球員要照顧，不能只關心你的處境，這並不是針對你個人。』我明白他說這段話的意思，他說話，我也很願意聽。」

NBA活塞溜馬

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