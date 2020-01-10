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NBA／柯瑞預計三月復出 柯爾：年輕球員很期待

2020-01-10 10:15聯合報 記者劉肇育／即時報導

勇士球團將會在二月重新評估柯瑞的恢復狀況，並且在三月份的某個時間點讓他復出。 美...
勇士球團將會在二月重新評估柯瑞的恢復狀況，並且在三月份的某個時間點讓他復出。 美聯社
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金州勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）近日首度使用受傷的左手進行投籃訓練後，今天傳出進一步的歸隊時程，總教練柯爾（Steve Kerr）指出，勇士球團將會在二月重新評估柯瑞的恢復狀況，並且在三月份的某個時間點讓他復出。

本賽季原先被認為將解禁大爆發的柯瑞，沒想到在開季僅打四場比賽，就因為左手骨折開刀進行治療，預計休養三個月；隨著預定的時間逐漸接近，柯瑞日前也被目擊使用開刀的左手進行投籃訓練，顯示復原狀況良好。

勇士主帥柯爾今天透露，柯瑞最快在三月就能回到球場上，「他的傷勢沒有湯普森（Klay Thompson）嚴重，因為他受傷的是手不是膝蓋，下個月我們會重新評估他的狀況，然後在三月時讓他復出。」

柯爾直言，不僅很多球迷都在等待柯瑞回歸的那一刻，柯瑞也相當渴望回到球場，「我們隊上的年輕球員都很想要與他一起打球，如果能夠趕在賽季末前讓他復出，真的就太棒了。」

雖然目前在西區墊底的勇士，本賽季幾乎已無望闖進季後賽，將中斷連續七季參賽的紀錄，但勇士年輕球員在柯瑞缺陣的這段時間，獲得相當大的發揮空間並充分磨合，甚至還在耶誕大戰中扳倒強敵火箭，柯瑞的復出可望能再推進團隊表現，為來年球季做準備。

柯瑞勇士柯爾

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