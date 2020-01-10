NBA／東區後場票選第二 籃網厄文喊話下周復出

在去年11月傳出右肩膀受傷消息後，布魯克林籃網主控厄文（Kyrie Irving）至今已缺賽近一個半月，這中間還一度遭到影射是詐傷，不過厄文在今天首度參與球隊完整訓練後也表示，希望最快能在下周就能復出。

儘管在過去一個半月的缺席過程中飽受質疑，但厄文在今天公布的芝加哥全明星賽第二階段票選結果中，仍舊獲得東區後場第二高的選票，很有機會以先發球員身份在全明星賽登場。

在談到並未因受傷而失去球迷支持時，厄文說：「我在這個聯盟中付出不少努力，這讓我即使無法出賽，也能在票選中領先，真的很感謝球迷的支持。如果大家希望我出賽，我也會很樂意參賽。當然我認為那些打了更多比賽的球員更應該獲得尊重，他們該得到一個位置。」

不過厄文要參加全明星賽勢必要在那之前回到球場上，在今天傳出首度恢復完整訓練後，他也為自己的復出時程訂出時間表，「球隊還在觀察我這幾次訓練的狀況，明天我的傷處會再接受一次評估，周末時我也會再一次投入訓練，希望在一周後我就能參加比賽。」

至於本賽季同樣因傷缺陣的籃網明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）近來恢復狀況同樣良好，不過總教練亞特金森（Kenny Atkinson）表示，要看到杜蘭特本季出賽的可能性依舊不大，「目前我知道杜蘭特的恢復狀況良好，在昨天的訓練中他移動變得很快也更多了，但我不想要給出一些超出我職責或是能力的判斷。」