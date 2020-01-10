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NBA／明星賽票選 詹姆斯超車、綠衫軍菜鳥扮黑馬

2020-01-10 09:14聯合報 記者劉肇育／即時報導

芝加哥明星賽在今天公布第二階段票選結果，在前一階段排名聯盟第三名的洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James），一舉超過達拉斯獨行俠唐西奇（Luka Doncic）與密爾瓦基公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），躍居聯盟第一位。

今年全明星賽將於2月16日在芝加哥公牛主場舉行，在第一階段的票選結果中，獨行俠唐西奇與公鹿安戴托昆波皆拿下107萬的高票，分居西區與東區第一名，而詹姆斯則以102萬排名聯盟第三名。

不過在今天公布的第二階段票選結果中，詹姆斯成功逆轉票數，以335萬超越唐西奇的327萬與安戴托昆波的325萬，至於詹姆斯的隊友戴維斯（Anthony Davis）則以312萬緊追在後，成為唯四得票破300萬的球員。

今年明星賽先發球員將由球迷票選而出，東、西區將各選產生兩名後場與三名前場球員，目前西區前場球員由詹姆斯和戴維斯領先群雄，快艇雷納德（Kawhi Leonard）則以220萬票排在第三位，而西區後場除了唐西奇外，排在第二名的則為火箭「大鬍子」哈登的216萬票，扣除這五人，其他西區球員得票數都在一百萬以下。

至於東區目前前場由安戴托昆波領銜，緊追在後的則為76人安比德（Joel Embiid）、暴龍席亞康（Pascal Siakam），後場前兩名則為老鷹楊恩（Trae Young）與籃網厄文（Kyrie Irving）。

而在東區前場票選中也出現一匹黑馬，本季僅出賽四場的菜鳥中鋒佛爾（Tacko Fall）獲得54萬張選票排名在六名，這也讓塞爾蒂克主帥史蒂文斯（Brad Stevens）直言並不樂見，「我會這樣說的理由是有更多球員打了更多場的比賽，且這些人中有很多人都打出很棒的球季，不管他是不是在我們隊上，我認為全明星賽就是要挑選出最佳團隊，但我已經慢慢意識到，這其實是一場人氣與實力的混合競賽。」

詹姆斯安戴托昆波

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