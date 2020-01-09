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NBA／最後7.9秒 約柯奇籃下一擊壓垮獨行俠

2020-01-09 23:56聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

獨行俠隊唐西奇（右）持球，受到金塊隊約柯奇嚴防。 （法新社）
獨行俠隊唐西奇（右）持球，受到金塊隊約柯奇嚴防。 （法新社）
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獨行俠隊昨天在主場迎戰西區排名第二的金塊隊，儘管唐西奇繳出廿七分、九籃板、十助攻的準「大三元」數據，最後關頭仍擋不住金塊「一哥」約柯奇在終場前七點九秒的致勝一擊，以一○六比一○七落敗，也讓獨行俠主帥卡萊爾坦言：「這是場艱難的失利，大家賽後都很沮喪。」

雙方一路糾纏，三節打完獨行俠也只領先三分，決勝節雙方進攻端都不理想，最後兩分鐘還落後五分的金塊先靠約柯奇跳投命中兩分，接著葛蘭特兩罰俱中將比分追到一分差。

金塊隨後靠著約柯奇單打小一號的芬尼史密斯而超前比數，獨行俠最後一擊卻發生失誤，連出手機會都沒有。

「今晚是場非常艱難的比賽，我們在最後關頭沒有很好的限制約柯奇在籃下的得分。」卡萊爾也談到球隊最後一擊，「對手在最後關頭有很好的防守，我為最後時刻進攻失利負責，是我部署錯誤的戰術，大家賽後都很沮喪。」

攻下致勝一擊、拿下卅三分的約柯奇賽後說：「我只是想要變得更積極，上半場我浪費了幾次好機會，但我的隊友仍將球傳給我並鼓勵我投籃，盡可能幫助球隊多得分。」

金塊主帥馬龍也直呼約柯奇就是陣中最好的球員，「在比賽最後關頭球會出現在他手裡，然後交給他做出正確的決定，今晚他選擇了得分、把握住機會，他成為ＭＶＰ候選人是有原因的。」

約柯奇金塊獨行俠唐西奇

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