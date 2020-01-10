地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

對去年12月份打出西區最佳戰績，排名一路攀升到西區第七的雷霆來說，陣中34歲老將控球保羅(Chris Paul)無疑是在這支重建中球隊，穩定軍心、傳承經驗最重要的安定力量。去年7月無預警被火箭交易到雷霆，曾獲總管口頭承諾不會被交易的保羅，終究還是背著一份四年延長合約，轉戰小市場的奧克拉荷馬。

上季保羅創下近五年最差的季後賽表現，又傳出與哈登(James Harden)不合的傳聞，他的離開似乎也替火箭季後賽的再次失利承擔了某部份的責任。在火箭的兩年時光，讓當時在聯盟打滾了超過十個年頭卻未嚐分區冠軍賽滋味的保羅總算體驗摸到西區決賽地板的感覺。

火箭去年季後賽在分區決賽就被勇士以4：2淘汰，比前一季是在西區冠軍戰才輸更退了一步，對保羅來說這是重重的一摔，最後他也被摔到了雷霆。 歐新社資料照片 分享 facebook

但是必須說，聯盟的主流生態早已不是保羅輝煌年代的球風，加上保羅的年紀漸長也有傷勢困擾，連續兩年例行賽只出賽58場，場上實質影響力真的已不復當年。

保羅生涯後期 傳承經驗更勝戰果

保羅對於生涯後期來到一支正在重建期，又屬於小市場球隊這件事倒是曾在報導訪談中，看的淡然。雷霆本賽季的逐月戰績可說是倒吃甘蔗，除了上個月西區最佳成績單外，進入2020年為止，目前3勝1敗，勝率每個月都在創新高。

我認為保羅雖然帳面數據下滑，但是他做為輔助角色，替年輕球員臨場提點、傳承經驗等等，以及仍有著場均32分鐘穩定出賽空間，是他現階段還能在場上奔馳的最大動力與價值。

看著年輕隊友佛格森(左)和亞歷山大(中)的快速成長，可能是保羅(右)現階段拚戰的動力來源。 美聯社 分享 facebook

擋拆風潮下 竄出的頂級之星

在奈許以(Steve Nash)年屆而立之姿重回鳳凰城，締造生涯顛峰，連續兩年榮膺聯盟MVP的年代，他開創了聯盟新的籃球浪潮，組織型控球成為球隊核心、大打擋拆，跑轟戰術蔚為佳話。而保羅正是在那樣的時空背景下，冉冉上升的未來聯盟頂級控球接班人。

2005年選秀會的三大控球，保羅、威廉斯(Deron Williams)、費爾頓(Raymond Felton)，如今也僅剩保羅還屹立不搖的在場上奮戰著。保羅巔峰時期穩健的控場能力與善打擋拆戰術，無論是黃蜂或快艇的球風都變得觀賞性極高，有著許多精彩合力完成爆扣的展演。

保羅藉由自己的能力提升了當時隊友的球技完成高度，無論是威斯特(David West)、錢德勒(Tyson Chandler)，或者空拋之城夥伴的葛里芬(Blake Griffin)、喬丹(DeAndre Jordan)都是受惠者。

但是這類型以傳球組織、助攻為優先的地板型控球則是到了這年代日漸式微。

保羅(左)在快艇的6個球季是他球技達到最顛峰的時刻，他與葛瑞芬(中)和喬丹(右)聯手創造連6季的6成以上勝率，可惜在季後賽始終無法走出第二輪。 歐新社資料照片 分享 facebook

雙能衛人才輩出 傳統控球式微

保羅之後，有羅斯(Derrick Rose)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)的橫空出世，兩人勁爆的體能與攻擊侵略性，顛覆了對控球後衛的定義，再次翻轉下一世代新的控球格局。除此之外，當然還有2015、2016兩屆MVP，以三分球神射席捲全聯盟的柯瑞(Stephen Curry)，則是用另一種截然不同的風貌，展現控球後衛在一支球隊中所扮演的核心角色。

三位頂級控球相較於保羅都有著更強大的連續得分能力，能夠隻手改變比賽戰局的主宰力，也都分別拿過例行賽MVP，各自有著更輝煌的成就。

由於現代籃球對於各個位置的分野越來越模糊，純控球越來越稀有，接近保羅的組織型球風未來將越來越罕見，目前也是地板型控球的著名代表就是太陽的魯比歐(Ricky Rubio)。

保羅(右)和魯比歐(左)是目前聯盟中少見的傳統頂尖地板型控衛，但在目前這個年代中已不是不太吃香。 歐新社資料照片 分享 facebook

雖然如此，老將保羅並不打算在生涯後期黯然地度過。重建中的球隊可未必就是各隊進補的對象，雷霆雖然得分點不多，火力不夠連貫，護框掌握籃板的能力，團隊助攻都是聯盟也是倒數，但是球隊首重防守，場均失分能夠排到聯盟11名左右的席次。外圍第一道防線上，保羅的防守質量與經驗，向來也是令人信任，他不論在解讀比賽的理解上、防守站位的衡量，攻守兩端都能提供雷霆協助。

34歲的保羅就算成就不及MVP級別的高度，花了超過10年才第一次踏上西區決賽舞台，甚至還從未體驗過總冠軍賽滋味。但至少能確定提到近代歷史上的頂級控球，不會沒有他的位置。

快艇近10戰打出8勝2敗，快艇、暴龍、獨行俠都曾栽在他們手裏，保羅在這個不屬於他的年代與球隊中，會不會反而創造出什麼奇蹟呢？ 美聯社 分享 facebook

他將是這個不屬於他的時代下，展現出另一種層次的球場風華，保羅還有熱愛籃球的決心與再次叩關季後賽的夢等著他挑戰。

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