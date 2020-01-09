親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

藍營凱道造勢號召力震撼！韓國瑜合體李佳芬宣布破100萬人

運動筆記【東馬美食 / 交通案內】【回顧我的2019】回顧我的2019《改變》
健行筆記旅途中的小確幸。桃園龍潭也有小葉欖仁秘境步道20191115-D2-遁入夢幻水漾森呼吸
NBA賽事懶人包 (1月9日)賽事精華- 公鹿 vs. 勇士 (1月9日)

SBL／台銀雙洋將合轟47分 斷璞園5連勝

2020-01-09 20:07聯合報 記者曾思儒／桃園即時報導

台銀隊洋將米歇爾（右）繳出得分、籃板「雙10」成績。記者蘇健忠／攝影
台銀隊洋將米歇爾（右）繳出得分、籃板「雙10」成績。記者蘇健忠／攝影
分享
璞園隊尋求6連勝的希望，今天遭台銀隊阻斷，台銀在雙洋將瓊斯和米歇爾聯手47分領軍下，以90：77收下勝利，也破了璞園本季在桃園巨蛋的不敗之身。

由桃園冠名的璞園，上周在桃園巨蛋「主場」打下3連勝，今天開賽也拉出6：0攻勢，台銀靠洋將瓊斯中距離破網分數開張，也回敬一波連拿6分攻勢：璞園節末靠李啟瑋外線、「3分打」得手緊咬比分，但彭俊諺幾乎壓哨一拋的打板進球經錄影檢視無效，首節兩隊21：21戰平。

台銀第二節打出7：0攻勢，為璞園止血的又是李啟瑋，他上周桃園3戰三分球15投13中，今天維持火熱手感，首節先攻下8分，第二節第一次出手就是外線命中，不過台銀洋將米歇爾回敬「3分打」，林柏偉1分57秒外線破網後更取得43：32領先，半場打完也取得49：35優勢。

上周寫下完美勝率的璞園，第三節手感加溫，開節3分半就攻下12分，將差距縮小到47：54，但台銀暫停後洋將瓊斯連飆兩記三分球，三節打完成以72：63領先。

第四節7分07秒，李啟瑋單場第4顆三分球命中還造成台銀犯規，完成「4分打」後助隊追到69：78，米歇爾籃下打進後璞園陳冠全也回敬「3分打」，施晉堯2罰1中後追到77：84，但璞園也擋不下台銀洋將瓊斯，最終台銀仍以90：77收下勝利。

台銀瓊斯攻下25分，米歇爾22分、15籃板，謝宗融和林柏偉也各貢獻17分和11分；璞園以李啟瑋18分最佳，洋將愛德11投2中僅拿4分。

台銀隊洋將米歇爾（左）繳出得分、籃板「雙10」成績。記者蘇健忠／攝影
台銀隊洋將米歇爾（左）繳出得分、籃板「雙10」成績。記者蘇健忠／攝影
分享

台銀隊謝宗融（右）對位璞園隊施顏宗（左）。記者蘇健忠／攝影
台銀隊謝宗融（右）對位璞園隊施顏宗（左）。記者蘇健忠／攝影
分享

彭俊諺（左）第一節末投進大號打板球，但出手時時間已到點。記者蘇健忠／攝影
彭俊諺（左）第一節末投進大號打板球，但出手時時間已到點。記者蘇健忠／攝影
分享

璞園李啟瑋

延伸閱讀

日職／棒球周刊看好張奕 開季站穩先發投手

澳洲野火肆虐 歐盟及成員國將投入更多援助

SBL／中止巴克利壟斷 璞園李啟瑋首獲單周M...

拉文、哈沃德擬再戰灌籃大賽 楊恩鼓吹卡特復出

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／飛吻送別華倫 巴特勒：他跟我不同級別

2020-01-09 16:11

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

NBA／生涯首度遭趕出場 華克：我以為會沒事

2020-01-09 15:21

NBA／歧視發言惹議 騎士教頭稱口誤

2020-01-09 15:11

NBA／婉拒湖人續約報價 AD著眼夏天自由市場

2020-01-09 15:10

NBA／卡盧索戴頭帶新貌 歸功「造型師」麥基

2020-01-09 14:55

NBA／今日戰績表 火箭哈登41分大三元助隊射老鷹

2020-01-09 14:26

NBA／字母哥30分助陣 龍頭公鹿賞爐主勇士6連敗

2020-01-09 14:00

NBA／英格倫29分準大三元 鵜鶘宰公牛近8戰6勝

2020-01-09 12:35

NBA／金塊約柯奇致勝單打 獨行俠再見烏龍飲恨

2020-01-09 12:00

NBA／哈登、楊恩對轟40分級大三元 寫聯盟歷史

2020-01-09 11:51

NBA／熱火輕取溜馬 巴特勒吻別對手成插曲

2020-01-09 11:30

NBA／德羅展率馬刺退綠衫軍 球迷擲啤酒罐被捕

2020-01-09 11:25

NBA／柯爾爭論判決遭驅逐 聯盟追加2.5萬美元罰款

2020-01-09 11:20

NBA／快艇連兩日練球 威廉斯：重新磨心態

2020-01-09 11:10

NBA／衛少首度回娘家 雷霆總管讚奧市傳奇

2020-01-09 10:28

NBA／養傷一年將歸隊 溜馬一哥：我更壯了

2020-01-09 09:37

NBA／重擊湖人KCP遭罰款75萬 尼克波提斯致歉

2020-01-09 08:37

NBA／關鍵時刻靠得住 甜瓜、玫瑰同日扮英雄

2020-01-09 00:33

NBA／戴維斯背部重摔 詹姆斯：他無可取代

2020-01-08 18:40

NBA／全場只領先18秒 安東尼準絕殺：信心大增

2020-01-08 16:35

NBA／主播大讚保羅回春 本人「黑人問號」

2020-01-08 16:14

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00
看更多

熱門文章

NBA／哈登、楊恩對轟40分級大三元 寫聯盟歷史

2020-01-09 11:51

NBA／重擊湖人KCP遭罰款75萬 尼克波提斯致歉

2020-01-09 08:37

NBA／金塊約柯奇致勝單打 獨行俠再見烏龍飲恨

2020-01-09 12:00

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00

NBA／德羅展率馬刺退綠衫軍 球迷擲啤酒罐被捕

2020-01-09 11:25

NBA／婉拒湖人續約報價 AD著眼夏天自由市場

2020-01-09 15:10

NBA／飛吻送別華倫 巴特勒：他跟我不同級別

2020-01-09 16:11

大馬羽賽／戴資穎3局勝出闖8強 周天成落馬

2020-01-09 16:56

NBA／養傷一年將歸隊 溜馬一哥：我更壯了

2020-01-09 09:37

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

NBA／卡盧索戴頭帶新貌 歸功「造型師」麥基

2020-01-09 14:55

NBA／生涯首度遭趕出場 華克：我以為會沒事

2020-01-09 15:21

NBA／熱火輕取溜馬 巴特勒吻別對手成插曲

2020-01-09 11:30

NBA／衛少首度回娘家 雷霆總管讚奧市傳奇

2020-01-09 10:28

MLB／隊史第一人沒打動大谷 紅人同招收服秋山

2020-01-09 10:27

NBA／字母哥30分助陣 龍頭公鹿賞爐主勇士6連敗

2020-01-09 14:00

中職／雙洋投合計31勝 羅力、索沙有本錢超越

2020-01-09 11:00

NBA／關鍵時刻靠得住 甜瓜、玫瑰同日扮英雄

2020-01-09 00:33

中職／兄弟曾靠3洋投稱霸 近6季只4人單季10勝

2020-01-09 11:05

中職／兄弟簽妥4洋投 羅傑斯在韓職3季13勝

2020-01-09 17:02

6搶1／球員人數恐降至24人 中華投手戰力更吃緊

2020-01-09 00:26

NBA／英格倫29分準大三元 鵜鶘宰公牛近8戰6勝

2020-01-09 12:35

日職／棒球周刊看好張奕 開季站穩先發投手

2020-01-09 16:13

NBA／快艇連兩日練球 威廉斯：重新磨心態

2020-01-09 11:10

排球／女排扳倒澳洲長人 進東奧仍有希望

2020-01-09 00:30

NBA／柯爾爭論判決遭驅逐 聯盟追加2.5萬美元罰款

2020-01-09 11:20

排球／5局鏖戰不敵大陸 中華男排無緣4強

2020-01-08 22:58

中職／兄弟4洋投初步定位 羅傑斯曾領190萬美元

2020-01-09 17:53

MLB／轉隊惹小球迷爆哭 譚姆斯送禮寫信安慰

2020-01-09 08:37

NBA／歧視發言惹議 騎士教頭稱口誤

2020-01-09 15:11

MLB／沒要放林多 印地安人：討論不代表想交易

2020-01-09 07:53

中職／羅傑斯披上兄弟球衣 和王建民再續前緣

2020-01-09 19:55

MLB／返鄉遭遇強震 太空人柯瑞亞嚇壞

2020-01-09 07:53

6搶1／等洪總點頭接中華隊 中職盼年前有答案

2020-01-09 00:27

桌球／體育署證實 莊智淵重披中華隊戰袍

2020-01-09 17:51

大馬羽賽／周天成奪新年首勝 慶30歲生日

2020-01-09 00:23

ABL／杰倫楊大三元 夢想家擊退澳門戰狼

2020-01-09 04:18

布里斯本女網／與小威合拍雙打 伍妹：最棒搭檔

2020-01-09 00:37

中職／樂天迎接大紀錄 陳禹勳百救援快了

2020-01-09 18:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top