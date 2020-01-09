SBL／台銀雙洋將合轟47分 斷璞園5連勝

台銀隊洋將米歇爾（右）繳出得分、籃板「雙10」成績。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 璞園隊尋求6連勝的希望，今天遭台銀隊阻斷，台銀在雙洋將瓊斯和米歇爾聯手47分領軍下，以90：77收下勝利，也破了璞園本季在桃園巨蛋的不敗之身。

由桃園冠名的璞園，上周在桃園巨蛋「主場」打下3連勝，今天開賽也拉出6：0攻勢，台銀靠洋將瓊斯中距離破網分數開張，也回敬一波連拿6分攻勢：璞園節末靠李啟瑋外線、「3分打」得手緊咬比分，但彭俊諺幾乎壓哨一拋的打板進球經錄影檢視無效，首節兩隊21：21戰平。

台銀第二節打出7：0攻勢，為璞園止血的又是李啟瑋，他上周桃園3戰三分球15投13中，今天維持火熱手感，首節先攻下8分，第二節第一次出手就是外線命中，不過台銀洋將米歇爾回敬「3分打」，林柏偉1分57秒外線破網後更取得43：32領先，半場打完也取得49：35優勢。

上周寫下完美勝率的璞園，第三節手感加溫，開節3分半就攻下12分，將差距縮小到47：54，但台銀暫停後洋將瓊斯連飆兩記三分球，三節打完成以72：63領先。

第四節7分07秒，李啟瑋單場第4顆三分球命中還造成台銀犯規，完成「4分打」後助隊追到69：78，米歇爾籃下打進後璞園陳冠全也回敬「3分打」，施晉堯2罰1中後追到77：84，但璞園也擋不下台銀洋將瓊斯，最終台銀仍以90：77收下勝利。

台銀瓊斯攻下25分，米歇爾22分、15籃板，謝宗融和林柏偉也各貢獻17分和11分；璞園以李啟瑋18分最佳，洋將愛德11投2中僅拿4分。 台銀隊洋將米歇爾（左）繳出得分、籃板「雙10」成績。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

台銀隊謝宗融（右）對位璞園隊施顏宗（左）。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook