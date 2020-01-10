乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

西區今年有三支完全讓人看不懂驚奇球隊雷霆、爵士、灰熊。其中雷霆、爵士最神奇，創造雷霆神奇的魔術師是保羅，創造爵士轉身神奇的是「操作+調整」。雷霆專玩第四節大翻盤，目前暫居西區第七，本季在34歲後衛保羅帶領下上演11場第四節逆轉秀，排名聯盟第一。

爵士開季前一個半月崩壞，又傷了主控柯利，情勢看壞。但爵士過去13戰12勝，33歲小前鋒英格斯改打先發，兩周前從騎士換來第六人克拉克森，防守、人員輪換、效率值煥然一新，最近取得7連勝重新站上西區第五。

爵士在痛宰尼克24分之後寫下7連勝，賽後得了20分的替補控衛穆迪耶(左)在接受訪問時，被主力得分後衛米契爾(右)淋了一頭水。 美聯社 分享 facebook

重建兩年灰熊，經過最近4戰3勝，16勝22負排名上升到西區第九，只落後第八馬刺一場勝差，沒有人敢說灰熊今年無法打進季後賽。灰熊四名年輕核心主力莫蘭特、杰倫傑克森、D布魯克斯、克拉克每場比賽可以聯手貢獻65分，不到兩年時間湊齊重建拼圖，非常幸運。

爵士是三隊中最有故事，爵士開季12勝10敗，進攻貧乏單調，賴以成名防守也不再強悍高效。但他們最近一個月打出13勝2敗戰績，勝率拉回到6成75，排名從西區第九回到第五，而且是在先發主控柯利傷停15場情況下逆勢反彈，爵士教練史奈德陣容微調、戰略部署和小筆交易取得最大成功。

史奈德其實只做了一個小調整，柯利傷停前，他就把33歲小前鋒英格斯調上先發，讓英格斯和米契爾共組後場，兩人輪流持球+控球。英格斯的節奏掌控、穩定外線、處理球能力、防守對位身高優勢，讓爵士華麗轉身，更幫助米契爾打回最佳狀況。

爵士澳洲籍後衛英格斯(左)在季初曾陷入長期的低潮，前19戰場均僅約7分3助攻，但從12月起的近18戰回升到14分6助攻，重返先發讓他找回身手與信心！ 美聯社 分享 facebook

米契爾本季場均25分、4.5籃板、4.5助攻，4成6投籃命中率和3成6三分球命中率，都是三年生涯最佳表現，更合理出手，更聰明決策，更高效進攻，英格斯不但幫助米契爾取得穩定，爵士團隊跟著受益。

爵士進攻節奏、人員配置、攻防對位更合理，原本聯盟第一流防守底子就馬上反應在比賽。全隊有五名三分球命中率4成1以上射手拉開空間，聯手投出3成91三分球命中率聯盟第一，每場命中12.5個三分球聯盟第八。

找回防守，戰力回穩，兩周前爵士進一步發動交易，用板凳後衛艾克森和兩個次輪籤，從騎士換來板凳最佳得分手克拉克森，彌補爵士板凳火力和進攻。

菲律賓裔後衛克拉克森原本在騎士板凳打得有些意興闌珊，因為騎士擺爛嚴重又要練新人，上場時間忽多忽少，但轉到爵士後時間與位置都更穩定，讓他更能發揮實力。 美聯社 分享 facebook

爵士本季板凳得分只有28分，排名聯盟第29(倒數第二)，換來克拉克森，爵士最近取得7連勝，克拉克森每場貢獻13.8分，三分球命中率4成1，他的個人進攻、打爛仗和出色外線火力，完美填補爵士板凳需求，這一波7連勝證實克拉克森交易非常值得。

一個先發調整，一筆板凳交易，爵士只用微調+小修小補，一個月內打出13勝2敗8成67勝率，充滿韌性爵士重新回到西區第二集團競爭行列。NBA球隊文化和經營哲學就是如此神秘，充滿玄機，一筆小交易往往能改變團隊氛圍，一個小調整也可以幫助全隊找到合理節奏和用人輪換。

爵士教頭史奈德做了一些微調工作，就讓球隊煥然一新，乾坤小挪移的工夫讓他已可發出聖火令號召天下！ 美聯社 分享 facebook

回到西區第二集團，擅長防守、控制失分和三分球的爵士將可以跟火箭、快艇、小牛、金塊扳手腕，也能對領跑湖人產生最大威脅。用防守+反擊+三分球奪天下，爵士正在西區創造屬於他們的驚奇。