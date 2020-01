NBA／飛吻送別華倫 巴特勒：他跟我不同級別

熱火隊巴特勒(右)對位溜馬隊華倫。 美聯社 分享 facebook 熱火隊今天作客印地安納,靠著團隊多點開花攻勢下以122:108輕取溜馬隊,而在比賽中也出現一個小插曲,巴特勒(Jimmy Butler)進攻犯規後,華倫(T.J. Warren)頻頻對裁判示意吹技術犯規,挑釁動作導致自己反連吞技術犯規遭驅逐,巴特勒回頭送上「飛吻」也吞下一次技術犯規。

這場比賽進行到第三節還剩6分多鐘時,巴特勒在一次進攻中與華倫發生衝突,雙方互噴垃圾話,華倫罵說:「我可以打爆你!」巴特勒則回應說:「你這個垃圾。」

華倫也在這次的挑釁動作中連吞技術犯規遭到驅逐,巴特勒也回頭對他比手勢送上「飛吻」,向華倫送別。賽後巴特勒說:「有時候你必須要注意自己的話,有些話你不該說,我認為他的話非常不尊重人,沒事我誰也不怕,他說要打架什麼的,但對我來說他跟我不是同一個級別,跟我差遠了。」

溜馬主帥麥克米倫(Nate McMillan)賽後說:「裁判說華倫當時在挑釁,但當時巴特勒也做了飛吻動作,當時的情況,他們倆都該被驅逐。球員有時會有情緒,我們也需要看到這樣的鬥志及鬥嘴,我不覺得華倫的行為有什麼髒的地方,他並沒有把巴特勒摔到地板上或是什麼的。」

麥克康奈爾(T.J. McConnell)賽後也談到這波衝突,他認為這就是比賽的高潮,「他們都是很好勝的人,且這種事有時會發生,球員會失去風度。」

"You're f---ing trash."



Jimmy Butler and TJ Warren got tangled up, and both players had a few words for each other 🤬 pic.twitter.com/C0VCJuuEFW