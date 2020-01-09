NBA／飛吻送別華倫 巴特勒：他跟我不同級別

熱火隊巴特勒(右)對位溜馬隊華倫。 美聯社 分享 facebook 熱火隊今天作客印地安納，靠著團隊多點開花攻勢下以122：108輕取溜馬隊，而在比賽中也出現一個小插曲，巴特勒（Jimmy Butler）進攻犯規後，華倫（T.J. Warren）頻頻對裁判示意吹技術犯規，挑釁動作導致自己反連吞技術犯規遭驅逐，巴特勒回頭送上「飛吻」也吞下一次技術犯規。

這場比賽進行到第三節還剩6分多鐘時，巴特勒在一次進攻中與華倫發生衝突，雙方互噴垃圾話，華倫罵說：「我可以打爆你！」巴特勒則回應說：「你這個垃圾。」

華倫也在這次的挑釁動作中連吞技術犯規遭到驅逐，巴特勒也回頭對他比手勢送上「飛吻」，向華倫送別。賽後巴特勒說：「有時候你必須要注意自己的話，有些話你不該說，我認為他的話非常不尊重人，沒事我誰也不怕，他說要打架什麼的，但對我來說他跟我不是同一個級別，跟我差遠了。」

溜馬主帥麥克米倫（Nate McMillan）賽後說：「裁判說華倫當時在挑釁，但當時巴特勒也做了飛吻動作，當時的情況，他們倆都該被驅逐。球員有時會有情緒，我們也需要看到這樣的鬥志及鬥嘴，我不覺得華倫的行為有什麼髒的地方，他並沒有把巴特勒摔到地板上或是什麼的。」

麥克康奈爾（T.J. McConnell）賽後也談到這波衝突，他認為這就是比賽的高潮，「他們都是很好勝的人，且這種事有時會發生，球員會失去風度。」