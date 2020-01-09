NBA／生涯首度遭趕出場 華克：我以為會沒事

華克(8號)遭裁判驅逐出場。美聯社 分享 facebook

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰馬刺隊，陣中大將華克（Kemba Walker）在第三節比賽中抗議裁判吹判，連續被吹了兩次技術犯規，遭驅逐出場，「綠衫軍」最終也擋不住德羅展（DeMar DeRozan）猛攻30分，以114：129吞下敗仗，這也是華克生涯首次遭罰出場。

第三節還剩5分49秒時，華克在防守中與艾德里奇（LaMarcus Aldridge）相撞倒地，不過他似乎不滿裁判吹判，口中念念有詞，被裁判連續吹了兩個技術犯規驅逐出場，而在吹判過後，一名主場球迷往場內扔飲料，而該球迷已被逮補接受調查。

賽後華克表示，當時他認為裁判錯過了一次吹判，然後他向裁判表達了自己的觀點，接下來就出現一連串的事件，「這是他的選擇，很明顯他們是做決定的人，他們也這樣做了。」

華克繼續說：「這是我生涯中首次被驅逐出場，我曾得到過兩次最佳運動精神獎，當時我以為我會沒事的，可能裁判認為我說的太多了。」

而裁判摩特（Rodney Mott）也在賽後針對此次吹判作出回應，他先談到艾德里奇的掩護導致華克倒地，「在比賽中時很難看出來，但我們認為艾德里奇的那個掩護是合法的。」

接下來摩特解釋為何給了華克兩個技術犯規，「根據規則，華克對一名裁判使用了褻瀆的語言，接下來他又繼續使用，於是領到兩次技術犯規，遭驅逐出場。」

在華克遭趕出場後，「綠衫軍」反撲缺了一角，吞下二連敗，主帥史蒂文斯（Brad Stevens）説：「我們開賽時打得不夠努力，這也是我們被對手痛擊的原因，今天的失利也是一個警訊，這告訴球員如果打球不夠努力，就會被痛扁。」