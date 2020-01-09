NBA／歧視發言惹議 騎士教頭稱口誤

歧視發言惹議，騎士教頭貝來因稱口誤。美聯社 分享 facebook

不只戰績不佳，騎士隊將帥之間問題也浮上檯面，教頭貝萊因（John Beilein）當地時間周三的影片檢討時要球員別再「打得像暴徒（thugs）」，引起負面聲浪，但他當晚接受美國《ESPN》電話採訪時堅稱，他想用的詞是「懶漢（slug）」而非暴徒。

「暴徒」這一詞對於年輕的非裔美國人具有明顯的種族歧視含意，貝萊因受訪時承認，他明白這一點，但也強調自己並沒意識到有用這個詞，「我並不知道有用到『暴徒』，但我的團隊之後有和我說，所以我勢必說了，我的意思其實是想說懶漢，動作慢吞吞，我們先前打得並不好，而現在開始應該打得更賣力。」

爭議發言事件是發生在騎士的休兵日，消息人士透露，當貝萊因在影片檢討時用到「暴徒」這兩個字，整間房間頓時沉默；總管奧特曼（Koby Altman）已得知這件消息，稍後也和貝萊因碰面了解，貝萊因之後也已和球員個別碰面，解釋自己發言。

騎士教頭表示，已經和8位球員解釋，「而他們也和我說，他們了解。」

66歲的貝萊因過去有近30年大學執教經驗，但帶NBA球隊卻是第一遭，本季和球員磨合顯然不到位，除了球隊目前10勝27敗戰績在東區排倒數，先前也傳出球星勒夫（Kevin Love）和教頭起口角。