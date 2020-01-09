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NBA今日十大好球 (1月9日)賽事精華- 公牛 vs. 鵜鶘 (1月9日)

NBA／今日戰績表 火箭哈登41分大三元助隊射老鷹

2020-01-09 14:26聯合新聞網 整理

火箭哈登(左)演出41分大三元助隊射老鷹。 美聯社
火箭哈登(左)演出41分大三元助隊射老鷹。 美聯社
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NBA今日戰績表

馬刺 129:114 塞爾蒂克

暴龍 112:110(OT) 黃蜂

熱火 122:108 溜馬

巫師 89:123 魔術

火箭 122:115 老鷹

金塊 107:106 獨行俠

公牛 108:123 鵜鶘

尼克 104:128 爵士

公鹿 107:98 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 騎士 vs. 活塞

08:00 塞爾蒂克 vs. 76人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 拓荒者 vs. 灰狼

10:30 火箭 vs. 雷霆(愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)

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