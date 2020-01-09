NBA／哈登、楊恩對轟40分級大三元 寫聯盟歷史

楊恩(右)與哈登(左)寫下NBA史上首場比賽有兩位球員達成「40分級大三元」紀錄。 路透、美聯社 分享 facebook

休士頓火箭哈登（James Harden）與亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）今天上演一場史詩對決，前者攻下41分10籃板10助攻幫助火箭以122：115擊敗老鷹，後者也有42分13籃板10助攻演出，寫下NBA史上首場比賽有兩位球員達成「40分級大三元」紀錄。

火箭是作客老鷹主場，雖然雙方不論本賽季戰績還是近況都有相當大的落差，但兩隊一哥卻激盪出激烈火花，近況極佳的火箭「大鬍子」哈登在過去三場比賽都拿下至少35分後，這場雖然投籃手感不佳，全場出手34次僅投進九球，但他獲得23次罰球機會拿下19分，將連續得分超過35分的場次推向第四場。

不僅哈登表現亮眼，火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）也有「雙20」演出，在兩人領軍下，火箭首節就猛轟45分，上半場一度取得高達23分領先優勢。

不過老鷹年輕一哥楊恩同樣是手感發燙，尤其是在下半場的追分期，他獨拿21分，幫助老鷹一度將差距縮小到三分，但關鍵時刻火箭哈登展現極佳的罰球穩定性，比賽最後30秒，他六度站上罰球線投進五球，幫助火箭終場以七分差距鎖定勝利。

哈登以41分10籃板10助攻，拿下個人生涯第15度的「40分級大三元」，在NBA史上排名第二多；而楊恩雖然僅是首次達成此紀錄，也是聯盟史上第三年輕達成此紀錄的球員，前兩人分別為湖人詹姆斯（LeBron James）與獨行俠唐西奇（Luka Doncic）。

楊恩與哈登也成為聯盟史上首對在同場比賽中，皆拿下大三元，且得分至少40分的球員。