NBA／德羅展率馬刺退綠衫軍 球迷擲啤酒罐被捕

馬刺在德羅展（右）30分6籃板4助攻領軍下，馬刺就以129：114賞給綠衫軍二連敗。 美聯社 分享 facebook

身為聯盟兩大傳統勁旅，波士頓塞爾蒂克與聖安東尼奧馬刺本賽季戰績卻呈現兩樣情，不過在今天交手過程中，勝率不及五成的馬刺卻讓綠衫軍吃足苦頭，在後衛德羅展（DeMar DeRozan）30分6籃板4助攻領軍下，馬刺就以129：114賞給綠衫軍二連敗，連續兩場比賽擊敗東區排名前三名的球隊。

已連續22個賽季闖進季後賽的「黑衫軍」馬刺，本季在西區列強皆大力補強戰力的情況下，整體陣容並未有太多的變動，導致11月初一度吞下八連敗，截至目前為止勝率也不及五成，排名在西區第八名。

不過對於有名帥波波維奇（Greg Popovich）坐鎮，塞爾蒂克主帥史蒂文斯（Brad Stevens）在今天交手前也直言，馬刺肯定不會在今年季後賽中缺席，「現在他們的狀況看起來相當不錯，尤其是上一場他們才剛擊敗公鹿，當例行賽結束時他們的勝率肯定會超過五成，並再一次闖進季後賽。」

而馬刺確實在塞爾蒂克主場打出強隊風範，不僅開賽就打出8：0的攻勢，首節打完還取得雙位數領先，光是在上半場馬刺後衛德羅展就拿下15分，帶領球隊取得18分領先。

下半場塞爾蒂克雖然試圖反撲，但主控華克（Kemba Walker）卻因為不滿裁判判決連續吞下兩次技術犯規遭驅逐出場，讓馬刺把握住機會，將一度縮小到個位數的差距一口氣加大到20分以上，終場馬刺就在全隊六人得分上雙，其中德羅展拿下全場最高30分領軍下，收下二連勝。

而綠衫軍不僅輸球，在第三節華克遭裁判驅逐出場後，還有主場球迷往馬刺板凳席丟擲啤酒罐，雖然未砸中任何馬刺成員，但該名球迷隨後仍遭逮補，史蒂文斯賽後也向馬刺總教練波波維奇致歉。