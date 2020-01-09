NBA／快艇連兩日練球 威廉斯：重新磨心態

連兩戰防守不佳狂丟分，威廉斯表示快艇還需重新調整心態。 美聯社 分享 facebook

在過去兩場主場比賽合計被對手拿下272分後，洛杉磯快艇在最近兩天進行本賽季罕見的連續練球日，試圖修正防守端以及球隊心態問題，希望重新找回上賽季不被看好但卻逆境衝出佳績的態度。

快艇在本賽季組成雙星連線後，躍居聯盟奪冠熱門球隊，甚至在兩度洛城內戰中擊敗同樣備受看好的湖人，雖然進攻火力兇猛成為快艇擊敗強敵的關鍵，但僅排名在聯盟中段班的防守能力，卻也讓他們在近幾場比賽中吃足苦頭，包括遭到灰熊與尼克兩支勝率不及五成的球隊猛轟超過130分，引以為傲的防守已不復見。

這也讓快艇決定利用這兩天的休兵日號召全隊進行練球，希望能幫助球員重新調整心態與防守，後衛威廉斯（Lou Williams）說：「我認為我們必須習慣看待聯盟其他球隊的方式，因為我們在一些比賽中並沒有拿出相同的心態，導致我們錯過了贏球機會，現在我們必須在心理層面重新研磨。儘管我們從未想過要不敗，但我們也不該打得如此缺乏危機意識。」

在日前以140：114慘敗給灰熊後，前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）就曾直言快艇還不是偉大的球隊，這樣的說法也獲得威廉斯的贊同，「是的，我們現在還未贏下任何東西，一支偉大的球隊就該拿下總冠軍，現在我們還沒辦到，所以我同意他。」

而格林（JaMychal Green）也認為，在全聯盟都視他們為目標的情況下，球隊必須改變心態，「我們現在有兩名超級巨星，這讓我們的背上總是有一個標靶，每支球隊對上我們都是全力以赴。在防守端我們必須盡快找回節奏，我們現在還做得不夠努力，尤其是面對擋拆的防守相當糟糕，這讓我們不再是過去的我們，必須盡快找回那種感覺。」