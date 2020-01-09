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NBA／衛少首度回娘家 雷霆總管讚奧市傳奇

2020-01-09 10:28聯合報 記者劉肇育／即時報導

被交易過後，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將在明天首度回娘家...
被交易過後，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將在明天首度回娘家出戰奧克拉荷馬雷霆。 美聯社
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在本賽季轉戰休士頓火箭後，「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將在明天首度回娘家出戰奧克拉荷馬雷霆，而雷霆總管也在今天發出聲明稱讚魏斯特布魯克是陪伴雷霆從無到有的傳奇，並希望球迷能夠在明天表達對於他的感謝。

在2008年NBA選秀會上以首輪第四順位被西雅圖超音速隊選中的衛斯特布魯克，獲選後六天就跟隨球隊搬家到奧克拉荷馬市並改名為雷霆，且一待就是11個球季，可說是陪伴雷霆從無到有最重要的球星之一。

而明天他將首度跟隨新東家火箭回到雷霆主場，進行個人生涯首度的回歸老東家戰役，引發各界高度關注，而雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）在今天也先透過聲明表彰衛斯特布魯克生涯對於雷霆的貢獻，並希望在明天的比賽中球迷能夠給予他最高的尊重。

「過去10年衛斯特布魯克給予雷霆和整個奧克拉荷馬市他所有的一切，他的生涯起點正好跟這支球隊從零開始時一樣，他為我們和球迷創造了無數不可思議的時刻與美好回憶，就像是這支球隊的催化劑一般。」普雷斯帝透過聲明指出，「是他的堅持、健康與無私奉獻奠定了他在這座城的傳奇，當他回到這座球館的時候，將會是獨一無兒的瞬間，讓人們和他了解到自己在這座城市將會擁有顯著的地位與歷史。」

而上賽季與衛斯特布魯克在雷霆並肩作戰，並在本季轉戰快艇的喬治（Paul George）也認為，明天雷霆球迷肯定會給予衛少最熱烈的支持，「他對於奧克拉荷馬市的意義遠大於我，連我都已經得到球迷起立歡呼，因此，我認為他肯定會得到無窮無盡的支持和感激之情，歡呼聲將會塞滿整座球場，因為這座城市本來就叫做『吵鬧之城』。」

雷霆衛斯特布魯克快艇
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