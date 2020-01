NBA／衛少首度回娘家 雷霆總管讚奧市傳奇

被交易過後,衛斯特布魯克(Russell Westbrook)將在明天首度回娘家出戰奧克拉荷馬雷霆。 美聯社 分享 facebook

在本賽季轉戰休士頓火箭後,「衛少」衛斯特布魯克(Russell Westbrook)將在明天首度回娘家出戰奧克拉荷馬雷霆,而雷霆總管也在今天發出聲明稱讚魏斯特布魯克是陪伴雷霆從無到有的傳奇,並希望球迷能夠在明天表達對於他的感謝。

在2008年NBA選秀會上以首輪第四順位被西雅圖超音速隊選中的衛斯特布魯克,獲選後六天就跟隨球隊搬家到奧克拉荷馬市並改名為雷霆,且一待就是11個球季,可說是陪伴雷霆從無到有最重要的球星之一。

而明天他將首度跟隨新東家火箭回到雷霆主場,進行個人生涯首度的回歸老東家戰役,引發各界高度關注,而雷霆總管普雷斯帝(Sam Presti)在今天也先透過聲明表彰衛斯特布魯克生涯對於雷霆的貢獻,並希望在明天的比賽中球迷能夠給予他最高的尊重。

「過去10年衛斯特布魯克給予雷霆和整個奧克拉荷馬市他所有的一切,他的生涯起點正好跟這支球隊從零開始時一樣,他為我們和球迷創造了無數不可思議的時刻與美好回憶,就像是這支球隊的催化劑一般。」普雷斯帝透過聲明指出,「是他的堅持、健康與無私奉獻奠定了他在這座城的傳奇,當他回到這座球館的時候,將會是獨一無兒的瞬間,讓人們和他了解到自己在這座城市將會擁有顯著的地位與歷史。」

