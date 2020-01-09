NBA／重擊湖人KCP遭罰款75萬 尼克波提斯公開致歉

紐約尼克前鋒波提斯（Bobby Portis）在昨天出戰洛杉磯湖人的賽事中，於第二節防守時不慎擊中試圖上籃的湖人球員凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），遭判二級惡意犯規驅逐出場，而今天聯盟也針對波提斯開罰2萬5000美元（約台幣75萬）。

湖人凱威爾波普在昨天比賽第二節一次快攻上籃過程中，遭到試圖防守的波提斯擊中頭部倒地不起，波提斯危險的防守動作不但隨即遭到裁判吹判二級惡意犯規驅逐出場，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）也上前找他理論，險些引發兩隊間的衝突事件。

雖然凱威爾波普在受傷退場後經檢查與腦震盪評估皆呈現陰性反應，讓他在第三節尾聲時再度登場，最終留下上場18分鐘拿下15分的數據，幫助湖人以117：87收下六連勝。

事後波提斯也向凱威爾波普致歉，強調自己的動作並非故意，「這真的不是故意的，我只是試圖去封阻球，而非意圖傷害任何人或什麼的，我想把球打掉卻揮空打到他的頭，我誠心誠意的向凱威爾波普致歉，很高興看到他隨後就回到場上，並繼續對比賽造成影響。」

而詹姆斯在談到上前為隊友報不平時則表示，自己確實看到了波提斯有故意揮手臂的狀況，「我們都不想讓隊友失望，因為本賽季我們有出色的化學效應，我們上場就是要克服一切為彼此而戰，無論是面對傷勢還是疾病，我們喜歡彼此在一起的感覺。」