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皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00林煒珽

NBA在40年前由當時的老闆們投票通過，從1979/80賽季開始啟用三分球，但當時的比賽是長人當道，主流打法就是求塞到禁區給中鋒單打，三分球是到要快速追大分差時才會使用的武器。在三分球出現的前六季，NBA平均每場比賽三分球出手次數沒有超過3.3次過。

火箭是全NBA最愛投三分球的球隊，本季團隊場均三分球出手次數達到44.3次，早期...
火箭是全NBA最愛投三分球的球隊，本季團隊場均三分球出手次數達到44.3次，早期NBA跟現在相比顯得是不可思議。 美聯社
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今天的球迷很難想像沒有三分線的籃球，但在三分球剛開始出現的時候，其實是引起很多教練反彈的。NCAA在1986年四月宣布啟用三分球，當時康乃狄克大學的名人堂教頭卡洪說：「它讓籃球變廉價了。」密西西比州大的教練威廉斯說：「我討厭這個花招，我是傳統派。」聖約翰大學的教練卡內賽卡說：「我覺得應該是足球界的傢伙搞出來的。」當時很多人無法接受這個新規則，但有一個人卻全心擁抱這項改變。

時年才33歲的皮提諾是普羅維登斯大學的總教練，根據運動家網站作家簡克斯（Jayson Jenks）的說法，他陣中最佳球員是個矮矮胖胖，一度考慮要轉學到第二級學校的後衛，叫做唐納文（就是現在雷霆隊的總教練）。在1985/86賽季普羅維登斯大學沒打進NCAA的64強，而且得分前五名的好手中有三個要畢業了，但他知道有了這條僅僅19呎9英吋的線，他們有競爭機會。在1986/87賽季，普羅維登斯教士隊靠著全NCAA最多的每場八記三分球，從17勝14敗進步到25勝9敗，並且打進了64強，一路殺進四強（是校史唯一一次四強經驗）。在16強賽時，他們以21分大勝第二種子阿拉巴馬大學，全場砍了20顆三分球，進了14顆。賽後皮提諾接受訪問時說：「阿拉巴馬比我們有更多武器，但我們充分利用三分球。每個人都可以適應新規則的。」

隔年皮提諾就被網羅回鍋NBA的尼克隊（他在去普羅維登斯之前是尼克的助理教練），在他回麥迪遜廣場花園之前的兩季，尼克加起來只拿到47勝，而他去尼克後，把三分哲學也帶去紐約，僅管NBA的三分線比NCAA的遠122公分。皮提諾在尼克的第二季，他為了解脫明星中鋒尤英頻頻遭包夾的困擾，決定要多投三分，好拉開禁區單打的空間。

皮提諾希望每場比賽他們起碼要投十顆三分，「球員知道如果他們不投三分球，我會生氣的。」當時尼克有個射手叫塔克（Trent Tucker），跟皮提諾說他投三分球前得要暖身，皮提諾叫他直接用投三分球當暖身。這季尼克隊在第55場比賽就改寫了NBA單季三分球紀錄，全季丟了1147顆三分球，比快艇多了快一千次。這對當時的NBA來說，皮提諾的打法簡直是天方夜譚，因為就在七年前，當年冠軍是湖人隊，你猜整季湖人三分球出手幾次？才94次（全NBA最少）。

名教練皮提諾1987年在尼克執教時，開始嘗試大量的三分球攻勢，團隊三分球總出手次...
名教練皮提諾1987年在尼克執教時，開始嘗試大量的三分球攻勢，團隊三分球總出手次數達到567次，比前一季的375成長很多，到了下一季更是出手達到1147次！ 歐新社資料照片
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現在在路易維爾大學執教的皮提諾當年思想早人一步，他說其實這很簡單：「你不需要是個數學天才，才知道如果你三分線命中率有3成3，就等同兩分球5成命中率。」他最討厭的出手方式就是16到18英尺左右的中距離，要不就是禁區出手，不然就飆三分。這些今天統計派籃球奉為圭臬的戰法，皮提諾早在30年前就已經採用。

連續八年，NBA聯盟的三分出手次數創新高，今年如果按照當前的進度，將會首次出手八萬次以上，達到82688次。這現象從羅瑞的身上可以具體而微地展現，他從2006年在灰熊隊出道以來，從前六季三分球每場投不到兩個的一個後衛，變成本季平均出手9次三分的外線射手，從2007/08首度扛主力控球時，三分球只占他火力的24%，到今年三分球出手佔全部的59%，順勢而為，才成就這位冠軍後衛。

暴龍後衛羅瑞(右)場均三分球出手次數是略呈線每季緩步增加的趨勢，但從早年的1次到...
暴龍後衛羅瑞(右)場均三分球出手次數是略呈線每季緩步增加的趨勢，但從早年的1次到現在變9次也是讓人相當驚訝！ 美聯社
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火箭隊在統計派總管莫雷的領導下，連續三季創下三分球歷史新高，三分球出手的次數比兩分球還多，完全屏棄中距離的打法，是當今三分戰術的最大實踐者，不過這波三分球革命的始作俑者，當然是2012/13的金州勇士。這年柯瑞開始解放我們對三分球距離的想像，會拋出前所未見的特大號三分，三分出手次數也激增，從前一季的4.7次暴增到7.7次，浪花兄弟的另一要角湯普森正值二年級球季，也有更多三分出手的自由，從菜鳥賽季的4.1次增加到6.4次，這年也是浪花兄弟首次打進季後賽。當柯爾從2014年來了之後，更是改造勇士成為超高轉速的小球部隊，以全聯盟最快的速度，最準的三分命中綠，拿下四年來三冠的第一座金盃。

勇士後衛柯瑞(中)在射程和速度的精進，掀起一波新的三分球革命，大幅改變了當代NB...
勇士後衛柯瑞(中)在射程和速度的精進，掀起一波新的三分球革命，大幅改變了當代NBA賽事的風貌。 歐新社資料照片
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諷刺的是，當年NBA老闆的投票中，贊成派僅僅以些微差距獲勝。反對最力的人正是當年金州勇士隊的老闆米尤利（Franklin Mieuli），他說：「我可不想以後被記載為：在1979年夏天改變籃球的22個小矮人之一。我們會毀了團隊籃球的概念。」他的總經理兼總教練雅陀思（Al Attles）也應和：「這個規則會讓人發瘋啦，為什麼不獎勵走後門上籃的球隊，給他們三分？」也許老派的籃球人還是懷念當年的禁區肉搏戰，但今天的三分球已經無法回頭，還好米尤利先生在2010年就已經過世，不用目睹這個他口中會動搖國本的趨勢。

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林煒珽

Fox Sports運動主播，負責轉播MLB、NBA、NFL、足球等比賽。人稱林生命，不只用生命護球，也用生命看球，還用生命愛狗！
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