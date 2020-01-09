不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

美國時間星期一晚上魔術打敗籃網的比賽，不只讓魔術取代對手站上東區第七，更重要的是，魔術陣中的費爾茲拿下了生涯新高的25分，展現了全面復活的個人氣勢，尤其他在第四節拯救比賽的表現，更讓人期待他就此衝上球隊一哥的地位。曾被人視為「失落的天才」，佛爾茲找回身手的過程並不像是變魔術般的華麗，而是像從廢墟中用雙手一步一步爬出來，卻又一再被拉回去的苦痛與煎熬。

魔術後衛費爾茲(右)在對籃網的比賽中攻下生涯最高的25分，這位2017的選秀狀元來說，直到本季才兩度嚐到得20分以上的滋味。 美聯社 分享 facebook

以一個選秀狀元的發展曲線來說，佛爾茲在生涯第三年才把個人單場的得分天花板推上25分的等級，實在是有點慢。但若考慮之前他所受到的傷害和打擊，光是他能夠重回NBA球場，甚至拿回先發位置就已經是很不容易的成就了。畢竟他遇到的問題，和一般球員的狀況完全不同：佛爾茲的重生不是從零開始，而是從負值起步。

做為眾所期待的最後一張奪冠拼團，佛爾茲是76人在2017年選秀會上，用交易向塞爾蒂克搏來的狀元。那年握有第三順位的76人，認為具有外線及獨立進攻能力的雙能衛佛爾茲，將能讓隊上一票才華洋溢的新星釋放更完整的戰力，是球隊後場最需要的補強。於是他們做了交易，不只付出選秀權的代價，還捨棄了後來在波士頓大放異彩的小前鋒泰托姆。光是這樣的生涯起頭，佛爾茲就注定會一路被拿來和泰托姆比較。不過，在2017-18球季開始之前，還沒人料想得到佛爾茲和泰托姆會走上這麼不一樣的發展道路。

在2017年選秀的首輪新秀合照前，第五順位的福克斯(右)正細心地幫佛爾茲(左)調整領帶，第三順位的泰托姆(中)在旁觀看，福克斯和泰托姆現在都已快要成為球隊的當家球星，佛爾茲才逐漸開始成為先發球員。 歐新社資料照片 分享 facebook

佛爾茲先在那年夏季聯盟出賽，並打出符合期待的水準，感覺上就等著最後的調整和磨合完成，他和76人的新球季將會十分光明。結果不久佛爾茲腳踝受傷，這種傷勢一般只需要一兩週的休養，但他卻再也沒有出賽。等到球隊準備季前熱身賽時，總教練提到佛爾茲在出手動作上做了小調整，當時也沒人會覺得這有什麼大不了。

結果，76人對於佛爾茲的期待，在2017年的季前熱身賽開始沒多久就變了調，大家開始注意到佛爾茲從一個能夠創造大量外圍進攻機會的全能攻擊手，變成沒有外線企圖心，只想單刀切入的角色球員。後來就開始一系列的肩傷疑雲及外界猜測，佛爾茲也反覆地被球隊無限期停賽。到他2019年二月被交易到魔術為止，佛爾茲在費城這短短的十六個月，不只是從狀元的雲端摔入泥濘而已，他在墜落的過程中，不只丟掉了先發，還忘了怎麼打球，甚至連投籃都不會了。

之所以會說佛爾茲的重生是從負值開始，是因為他要對抗的不只是身體的莫名傷病，他還得面對心理的巨大陰影和外界的批評干預。別人在傷後復健時可以從零開始，但佛爾茲卻不行，有一段時間，他連自己是不是受傷了都不知道。球隊管理組、教練團和醫療團隊更經常出現了意見分歧的情況，這一切讓許多球迷開始認為佛爾茲是詐傷，在為他的表現不佳找藉口。

佛爾茲(右)過去曾被寄望與安比德(左)和西蒙斯聯手讓76人成為東區霸主，可惜三人在職業生涯初期就全遭到傷病的詛咒。 美聯社 分享 facebook

佛爾茲在生涯的頭兩季，就一路在幾乎摸黑和被抹黑的狀況下，想辦法克服傷勢和投籃失憶症。在過程中，球隊這一方發生的問題當然很多，包括了管理階層的醜聞風暴，教練團的調度失據，訓練員的調整不當，醫療團隊的專橫及缺漏，都讓76人成為了一個不甚友善的打球環境。在傷兵名單中進出的佛爾茲，努力想追上一票明星隊友們的成就，但球隊卻又在他的第二季找來了大牌球星巴特勒，讓他被打入替補，可說是雪上加霜，最終也讓他在去年二月時被交易到魔術。

而佛爾茲這一方的狀況其實也不少，從他開始尋求球隊體系外的醫師及訓練師的協助之後，他明顯地已不再全心信任球隊，中間的過程還有經紀人的干預，和他身邊親人朋友的耳語干擾，一切都讓他與76人漸行漸遠。更關鍵的還是費城及全國媒體的大量關注及猜測討論，讓原本該是客觀的傷勢問題，蔓生成了球員及球隊之間的公關災難。

這中間的詳情，至今沒有完全的真相。官方總結的答案是佛爾茲受困於「胸廓出口症候群」，進而嚴重影響了他的投籃能力，但在獲得這樣肯定的答案之前，佛爾茲已經在忍痛訓練及反覆調整出手機制的過程當中，喪失了原有的打球風格和跳投準度。了解這樣的發展背景，就能知道佛爾茲走的重生之路有多麼與眾不同，也能夠了解，他來到魔術之後拿下生涯新高的得分紀錄，其實也並不是像變魔術一樣的快速和驚奇，而是前進一步卻經常得後退兩步的莫名艱辛。

76人重返榮耀的爭冠之路上，已經出現過太多不可思議的阻礙，明明蒐來了天賦滿滿的年輕新血，卻一個一個出現難解的問題，從安比德的傷勢困擾，西蒙斯的技巧限制，第三球星的磨合困難，到制服組的醜聞，教練團及後勤團隊的失能，每一個問題都是全城乃至全國討論的焦點，而「憑空失落」的佛爾茲更是其中最具代表性的障礙之一。

而今，佛爾茲離開了嘈雜的費城，來到遠離爭冠目標的奧蘭多，對他來說是生涯的重大轉折，但也是個人重建之路的一大助力。畢竟76人這兩年已經衝到最後的搏冠狀態，全城及全隊都像是一個大型壓力鍋，在經過多年掙扎之後，從球迷到球隊都急著看到開花結果的那一刻，既沒時間也沒耐性再去等待任何人成長或是恢復，偏偏這就是佛爾茲最需要的支持。

佛爾茲一路走來是跌跌撞撞，不論在身體上和心理上都遭到很多的挫折，在最近總算有些起色，但想不被灌上水貨狀元封號，還需要更加努力。 美聯社 分享 facebook

回頭去看這三季，佛爾茲每一季跳投和罰球的姿勢都不一樣，他不只改變了髮型，整個人的氣勢和感覺也完全變了一個人。即使他那晚拿下了25分，三分球五投兩中，但他出手的姿勢依舊不及大學時代流暢，甚至不到聯盟的一般水準。佛爾茲還在調整，也還在努力，目前他全勤出賽，季初五場從板凳出發之後已經搶下先發位置，場均表現也來到11.4分，4.4助攻和3籃板，讓他的整體進攻效率來到生涯的最高點。當然，這還不是明星級的數據，更完全配不上他的狀元身價。不過，他似乎已經扭轉了職業生涯一路往下的頹勢。

其實，佛爾茲才21歲，他仍是個孩子，卻已經歷了這麼多的打擊和挑戰。這一切的不容易，讓他的故事顯得特別。這個曾是史上最年輕締造大三元紀錄的球員，未來還有很多時間和空間讓他拾回自信，重整發展，去挑戰更多的紀錄。少了爭冠的心理壓力，佛爾茲在奧蘭多的未來，很有可能還會變出更多的魔術。