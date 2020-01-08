NBA／全場只領先18秒 安東尼準絕殺逆轉暴龍喊信心大增

拓荒者隊今天面對衛冕軍暴龍隊，整場比賽僅僅領先18秒，但靠安東尼（Carmelo Anthony）生涯第17次最後5秒內的致勝球，仍以101：99擊敗暴龍，為回歸NBA再寫驚奇一頁。

安東尼最後4.1秒打破平手的致勝一擊破網前，拓荒者僅在第一節曾以4：3短暫領先暴龍14秒，其他時間都處劣勢，但安東尼在里拉德（Damian Lillard）遭看守時挺身而出，帶球到罰球線急停、跳投，為拓荒者攻進關鍵超前分。

「這對我們是很大的信心提升，對士氣也是。」全場攻下28分的安東尼說；他2018年11月離開火箭隊，直到去年11月才和拓荒者簽下新約，相隔1年重返NBA展現老將價值，本季已有8場比賽得分超過20分。

暴龍最後3秒還有最後一擊機會，但羅瑞（Kyle Lowry）三分球彈框而出，讓拓荒者中斷對戰暴龍的4連敗。

「他有這樣的能力，只是機會的問題。」今天也攻下20分的里拉德提到，安東尼不是沒人看手，但仍找到自己機會，「當他找到自己位置，而我看到他躍起，我就覺得會進球。」

拓荒者雖泰半陷入落後，但第四節19投12中，拓荒者教頭史達茲（Terry Stotts）說：「我以球隊表現為傲，尤其是第四節，當整季尾聲再回首看這些不同的比賽，這場絕對會是讓人回顧的比賽。」