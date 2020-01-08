NBA／主播大讚保羅回春 本人「黑人問號」

34歲的雷霆隊主控保羅（Chris Paul），今日成為球隊奪勝功臣。 美聯社 分享 facebook

34歲的雷霆隊主控保羅（Chris Paul），今日成為球隊奪勝功臣，第四節和延長賽攻下20分，率隊從6分落後扳平戰局，延長賽再貢獻4分，終場111：103笑納勝果。不過賽後場邊主播以「回春」形容他，保羅第一時間還有些聽不懂。

保羅此役攻下28分、6籃板、3助攻，最後8分鐘含延長賽獨拿14分。先是正規賽結束前3分半，雷霆還6分落後，保羅連續4罰全中，隨後再跳投連拿6分，最後3分鐘與施羅德（Dennis Schroder）回敬11：5追平攻勢，保羅一人包辦10分，率隊殺進延長賽。

延長賽保羅持續火燙手感，與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攜手打出10：2致勝攻勢，成功上演逆轉勝。

本季中距離跳投命中率高達五成五的保羅，被問到是否知道自己兩分球高命中率，保羅不忘幽自己一默：「可能吧。可能因為我試投數太少。」

不過比賽結束賽後，擔任場邊主播的退役球星史考特（Dennis Scott），以「回春」形容保羅今晚表示猶如回到過去，決勝節總能主宰戰局，保羅起初還聽不懂，「你說回春嗎？從哪裡回春？」保羅搖搖頭笑說，「那是騙人的。這就是我，這是場團隊的勝利，我們也需要這一勝。」