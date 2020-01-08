NBA／勒夫30分白搭 羅斯關鍵拋投退騎士

騎士勒夫今天對活塞攻下30分。美聯社 分享 facebook

飽受傷兵所苦的底特律活塞與近來內憂不斷的克里夫蘭騎士今天碰頭，上半場騎士在多點開花的攻勢下雖然保有雙位數領先優勢，不過下半場活塞「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）挺身而出，並在比賽最後26.1秒完成逆轉比分的關鍵拋投，幫助活塞以115：113險勝騎士。

活塞在今天與騎士之戰前宣布球隊明星大前鋒葛里芬（Blake Griffin）將進行膝蓋關節鏡手術，將無限期缺賽的消息，而近來捲入交易傳聞的騎士明星前鋒勒夫（Kevin Love）則是為了與球隊的紛爭出面致歉，讓這場比賽尚未開打就已經話題不斷。

今天騎士上半場就展現多點開花的攻勢，包括歐斯曼（Cedi Osman）、奈特（Brandon Knight）和葛蘭德（Darius Garland）皆有雙位數得分進帳，幫助騎士在上半場打完保有13分領先優勢。

不過下半場活塞吹起反攻號角，尤其是近來在活塞陷入低潮的情況下頻頻挺身而出的羅斯，他在第四節單節進帳11分，其中包括比賽最後26.1秒完成一記關鍵拋投，加上中鋒佐蒙德（Andre Drummond）隨後賞給騎士葛蘭德一記麻辣鍋，並完成兩罰一中，終場活塞就以兩分差距險勝。

活塞今天以羅斯拿下24分7助攻表現最佳，佐蒙德也有23分20籃板的「雙20」進帳，至於賽前出面致歉的騎士勒夫雖然拿下30分9籃板，但在末節活塞追近比分時卻熄火，只能眼睜睜看著球隊遭到逆轉。