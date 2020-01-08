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NBA／安東尼準絕殺暴龍 詹皇：他過氣了嗎？

2020-01-08 11:20聯合報 記者劉肇育／即時報導

安東尼演出準絕殺，老友詹姆斯也祝賀。美聯社
安東尼演出準絕殺，老友詹姆斯也祝賀。美聯社
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詹姆斯限時動熊。擷圖自詹姆斯IG
詹姆斯限時動熊。擷圖自詹姆斯IG
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波特蘭拓荒者明星前鋒安東尼（Carmelo Anthony）在今天出戰多倫多暴龍的比賽中，不僅手感發燙拿下全隊最高的28分，還在比賽最後4.1秒於罰球線投進超前比數的準絕殺跳投，幫助拓荒者以101：99險勝暴龍。

今年開季後才與拓荒者簽約重新回到NBA賽場的安東尼，儘管身手受到各界質疑，不過從披上拓荒者戰袍後他就用場上表現掃除外界對他的疑慮，其中在進入2020年後他的進攻效率再度提升，尤其是過去並非漸擅長的三分球命中率維持在近五成水準。

在球隊近期陷入低潮的情況下，安東尼也在今天出戰暴龍的比賽中挺身而出，在球隊雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥凱倫（C.J. McCollum）比賽前段手感不佳的情況下就頻頻跳出搶分，幫助拓荒者緊咬比分不放。

第四節拓荒者在最多12分落後的情況下，主控里拉德總算擺脫低迷手感單節進帳14分，其中包括在比賽最後兩分半鐘與安東尼接連飆進三顆三分球，幫助拓荒者在倒數38.5秒時追平比數。

在拓荒者成功守下暴龍接下來兩波進攻，並靠著對手失誤取回球權後，安東尼於倒數階段在左側弧頂接獲麥凱倫傳球後，運球至罰球線跳投得手，幫助拓荒者反超前比數，終場拓荒者也靠著安東尼這致命一擊，以兩分差距險勝暴龍。

安東尼今天貢獻全場最高的28分，其中包括三分球八投五中，談到幫助球隊險勝時，他說：「我不是只想著投三分球，他們的球員防守貼很緊，於是我想找到適合的出手位置，所以當我來到罰球線時，我相信自己的努力與投籃，然後球就這樣進了。」

而好友成為贏球功臣，也讓「香蕉船兄弟」成員的詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）接連發文為安東尼慶賀，其中詹姆斯更拿之前自我調侃的「過氣說」來稱讚好兄弟，「我猜他也過氣了是吧？兄弟，偉大的時刻。」

拓荒者安東尼暴龍
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