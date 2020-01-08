NBA／威廉森恢復5X5訓練 柯瑞已用受傷手投籃

鵜鶘隊威廉森恢復五對五訓練 。美聯社 分享 facebook

紐奧良鵜鶘狀元郎威廉森（Zion Williamson）在菜鳥球季因膝蓋動刀一場未打的情況下，今天傳出已經能與隊友一同進行五對五訓練，雖然鵜鶘球團仍未明確訂出他的歸隊時程，不過總教練簡崔（Alvin Gentry）也直言時間近了。

頂著近年最受關注的選秀狀元光環，威廉森在菜鳥球季開打前卻因為膝蓋傷勢問題決定動刀治療，雖然當時鵜鶘球團推測他將休息八周，不過隨著原先設定的日期逼近，鵜鶘球團卻遲遲未公告進一步的歸隊時程。

不過今天傳出威廉森自從去年10月22日膝蓋動刀後，首度與隊友一同參與五對五練習，但在確認他百分之百恢復前，鵜鶘球團將不會貿然讓他登場，甚至在他復出後可能給予上場時間限制。

「嘗試一些現在不該讓他做的事情，對我們來說不是個好的賭注。」簡崔在談到威廉森的復出計畫時說：「我們必須確保一切準備就緒，儘管這可能會多花一點時間，但很顯然他不會馬上成為一名每場打30分鐘的球員，要使他進入比賽狀況必須是個緩慢的過程，當然我們也知道大家都很想盡快看到他。」

對於威廉森的復出日子將近，鵜鶘隊友鮑爾（Lonzo Ball）也指出，相當期待與他的合作，「他的回歸會是一件很棒的事情，尤其是對我來說，他肯定能為射手拉開空間，當他做出正確的決定時，可以讓對手陷入困境。我們打球的方式肯定可以互補，他很擅長掩護，而我則會在掩護後找到他。」

在復健進度上取得進展的還包括勇士射手柯瑞（Stephen Curry），因為手骨折缺陣的他，今天傳出已經能使用受傷的左手進行投籃，而日前勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也表示，柯瑞的復原狀況良好，目前已可隨隊參與客場行程。