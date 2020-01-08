親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

女星何如芸嫁豪門16年婚變 今離婚官司首開低調現身

惡火滅島的眼淚：澳洲野火浩劫下的「袋鼠島」危機

運動筆記【回顧我的2019】想知道自己可以多認真【回顧我的2019】從我居住的城市開始
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA精彩演出- Carmelo Anthony致勝跳投 (1月8日)今日十大好球 (1月7日)

NBA／威廉森恢復5X5訓練 柯瑞已用受傷手投籃

2020-01-08 10:24聯合報 記者劉肇育／即時報導

鵜鶘隊威廉森恢復五對五訓練 。美聯社
鵜鶘隊威廉森恢復五對五訓練 。美聯社
分享

紐奧良鵜鶘狀元郎威廉森（Zion Williamson）在菜鳥球季因膝蓋動刀一場未打的情況下，今天傳出已經能與隊友一同進行五對五訓練，雖然鵜鶘球團仍未明確訂出他的歸隊時程，不過總教練簡崔（Alvin Gentry）也直言時間近了。

頂著近年最受關注的選秀狀元光環，威廉森在菜鳥球季開打前卻因為膝蓋傷勢問題決定動刀治療，雖然當時鵜鶘球團推測他將休息八周，不過隨著原先設定的日期逼近，鵜鶘球團卻遲遲未公告進一步的歸隊時程。

不過今天傳出威廉森自從去年10月22日膝蓋動刀後，首度與隊友一同參與五對五練習，但在確認他百分之百恢復前，鵜鶘球團將不會貿然讓他登場，甚至在他復出後可能給予上場時間限制。

「嘗試一些現在不該讓他做的事情，對我們來說不是個好的賭注。」簡崔在談到威廉森的復出計畫時說：「我們必須確保一切準備就緒，儘管這可能會多花一點時間，但很顯然他不會馬上成為一名每場打30分鐘的球員，要使他進入比賽狀況必須是個緩慢的過程，當然我們也知道大家都很想盡快看到他。」

對於威廉森的復出日子將近，鵜鶘隊友鮑爾（Lonzo Ball）也指出，相當期待與他的合作，「他的回歸會是一件很棒的事情，尤其是對我來說，他肯定能為射手拉開空間，當他做出正確的決定時，可以讓對手陷入困境。我們打球的方式肯定可以互補，他很擅長掩護，而我則會在掩護後找到他。」

在復健進度上取得進展的還包括勇士射手柯瑞（Stephen Curry），因為手骨折缺陣的他，今天傳出已經能使用受傷的左手進行投籃，而日前勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也表示，柯瑞的復原狀況良好，目前已可隨隊參與客場行程。

鵜鶘威廉森勇士

延伸閱讀

勇士選擇揮棄克里斯 柯瑞妹夫如願合約轉正

威廉森首度全程參與訓練 歸期仍未確定

選秀狀元歸期不遠 威廉森瞄準1月拚復出首秀

回應柯爾盛讚 唐西奇：柯瑞投籃還遠勝過我

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／婉拒比灌籃大賽 戴維斯願當哈沃德工具人

2020-01-08 08:53

NBA／怒拍板凳席、嗆高層 勒夫為幼稚行為致歉

2020-01-08 09:33

NBA／同梯瑜亮對決 唐西奇、楊恩受邀三分球大賽

2020-01-08 10:35

NBA／無名指變形硬撐 安比德：盡一切所能

2020-01-07 23:53

NBA／安比德手指恐怖扭曲 西蒙斯：看到快吐了

2020-01-07 16:32

NBA／馬刺對戰公鹿第50勝 德羅展：助球隊建立信心

2020-01-07 16:28

NBA／本季最多30分大三元 唐西奇：就只是數據

2020-01-07 15:09

NBA／馬刺狂轟19記三分球 終結公鹿5連勝

2020-01-07 12:41

NBA／唐西奇38分大三元 獨行俠擊退公牛

2020-01-07 12:19

NBA／近兩戰猛轟59分 巫師史密斯在傷兵中殺出重圍

2020-01-07 11:55

NBA／波格丹諾維奇35分領軍 爵士驚險奪6連勝

2020-01-07 11:52

NBA／安比德手指扭曲仍打全場 76人退雷霆止四連敗

2020-01-07 11:44

NBA／約柯奇生涯新高47分 金塊射鷹居西區第二

2020-01-07 11:27

NBA／狀元佛爾茲得分創新高 魔術送籃網6連敗

2020-01-07 11:11

NBA／八人進傷兵照贏綠衫軍 巫師史密斯獲MVP歡呼

2020-01-07 10:53

NBA／華倫飆36分本季新高 溜馬客場勝黃蜂

2020-01-07 10:42

NBA／傳國王有意延攬庫茲瑪 塞爾維亞射手恐成籌碼

2020-01-07 10:17

NBA／活塞葛里芬考慮左膝手術 賽季恐提前報銷

2020-01-07 10:05

NBA／與羅斯相惜 哈沃德：我倆證明自己很努力

2020-01-07 09:37

NBA／東西區單周最佳 字母哥、詹皇強勢獲選

2020-01-07 09:24

NBA／超人哈沃德擬返灌籃大賽 飛人卡特也被拱

2020-01-07 09:02

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00
看更多

熱門文章

NBA／安比德手指恐怖扭曲 西蒙斯：看到快吐了

2020-01-07 16:32

NBA／唐西奇38分大三元 獨行俠擊退公牛

2020-01-07 12:19

NBA／約柯奇生涯新高47分 金塊射鷹居西區第二

2020-01-07 11:27

NBA／馬刺對戰公鹿第50勝 德羅展：助球隊建立信心

2020-01-07 16:28

NBA／本季最多30分大三元 唐西奇：就只是數據

2020-01-07 15:09

NBA／馬刺狂轟19記三分球 終結公鹿5連勝

2020-01-07 12:41

澳職／拚回美職的跳板 曾仁和加盟奧克蘭蜥蜴

2020-01-08 07:16

MLB／洋基為首9隊花了600億 還有3隊FA掛蛋

2020-01-07 11:15

中職／球探艾迪頓出手 中信洋投米蘭達確認加盟

2020-01-07 11:33

中職／月薪躍居桃猿第二高 陳俊秀有壓力

2020-01-07 15:10

NBA／近兩戰猛轟59分 巫師史密斯在傷兵中殺出重圍

2020-01-07 11:55

中職／再度合作葉君璋 張建銘加入味全當教練

2020-01-07 10:45

NBA／八人進傷兵照贏綠衫軍 巫師史密斯獲MVP歡呼

2020-01-07 10:53

大馬羽賽／周天成、王子維接棒出賽 戴資穎晚場登場

2020-01-07 18:03

NBA／狀元佛爾茲得分創新高 魔術送籃網6連敗

2020-01-07 11:11

NBA／婉拒比灌籃大賽 戴維斯願當哈沃德工具人

2020-01-08 08:53

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／不捨郭俊麟遭裁 許銘傑看好仍有旅外機會

2020-01-07 14:34

中職／曾豪駒穿新衣上任 重視一二軍調度

2020-01-07 10:58

爆米花／興富發奪隊史首冠 合庫3連霸夢碎

2020-01-07 15:23

NBA／傳國王有意延攬庫茲瑪 塞爾維亞射手恐成籌碼

2020-01-07 10:17

NBA／安比德手指扭曲仍打全場 76人退雷霆止四連敗

2020-01-07 11:44

排球／打到一半「跳電」 中華女排遭泰國直落三

2020-01-07 21:43

NBA／波格丹諾維奇35分領軍 爵士驚險奪6連勝

2020-01-07 11:52

NFL／布雷迪時代近尾聲 愛國者何去何從？

2020-01-08 07:00

爆米花／封王留美好回憶 前兄弟球員蔡明覺引退

2020-01-07 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top