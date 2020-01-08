NBA／怒拍板凳席、嗆高層 勒夫為幼稚行為致歉

怒拍板凳席、嗆騎士高層，勒夫為幼稚行為致歉。美聯社 分享 facebook 克里夫蘭騎士明星前鋒勒夫（Kevin Love）近來與球隊關係降至冰點，日前還曾經出現怒拍板凳席、回嗆球團高層的傳聞，而今天他也出面為此致歉，表示已經31歲的自己不該有像是13歲的幼稚舉動。

在近期傳出可能遭到騎士球團交易的傳聞後，勒夫與隊友和球團高層間的關係逐漸惡化，甚至在日前出戰暴龍的比賽中，被拍下暫停時怒拍場邊座椅的畫面，表達對隊友表現的不滿，事後更與球隊總管奧特曼（Koby Altman）爆發口語衝突，而勒夫也在今天出面為自己的行為致歉，並強調與奧特曼的對談遭到媒體誇大。

在今天出戰活塞賽前，勒夫說：「我已經跟奧特曼針對此事有過交談，當我們到球場時，我們的關係是良好的，他甚至還在我進場時與我互敲拳頭，我們沒有爭執，你可以問問他，事情就是這樣。」

雖然從披上騎士戰袍以來就不斷與交易傳聞扯上邊，不過騎士在詹姆斯離隊後一度有意以勒夫為核心重新打造球隊，雖然最後事情並未照著計劃進行，但勒夫強調並不會後悔留在克里夫蘭，「大家總想為我編造一個不想留在這邊的故事，不過事實上我想一直待在這，儘管我不知道明天會發生什麼事情，但現在這確實是個讓人沮喪的狀況，因為我知道球隊正在重建和年輕化，所以我只能接受了，讓自己成為籌碼。」