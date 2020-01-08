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NBA／婉拒比灌籃大賽 戴維斯願當哈沃德工具人

2020-01-08 08:53聯合報 記者劉肇育／即時報導

戴維斯婉姖參加灌籃大賽，但願為隊友哈沃德助拳。美聯社
戴維斯婉姖參加灌籃大賽，但願為隊友哈沃德助拳。美聯社
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洛杉磯湖人「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）在日前決定重返明星周灌籃大賽行列，希望能找回過去享受籃球的自己，而湖人隊友戴維斯（Anthony Davis）在得知此消息後表示，雖然自己並不打算參加灌籃大賽，但屆時哈沃德如需要任何協助，他都會很樂意登場。

曾在2008年以「超人」姿態拿下灌籃大賽冠軍的哈沃德，在歷經過去幾個賽季的低潮後，本季在湖人洗心革面、重新出發獲得各界肯定，而哈沃德也逐漸找回過去能在場上享受籃球的自己，這也讓他決定再一次挑戰灌籃大賽，並獲得隊友的支持。

儘管身為本賽季聯盟灌籃次數第三多的球員，但湖人明星前鋒戴維斯在今天談到哈沃德參加灌籃大賽一事時也強調，自己不屬於灌籃大賽這個領域的選手，但將會很樂意協助他，「這不屬於我的領域，我只適合在比賽中灌籃。當我看到哈沃德和其他參賽球員，像是拉文（Zach LaVine）所做的事情時，我就知道自己根本辦不到。」

不過戴維斯也指出可能不會在灌籃大賽中缺席，但將是以協助哈沃德的身份，「我或許會前去幫助他，如果他希望我做些什麼的話。我認為他重新找回在場上的樂趣，不論是他在熱身時還是比賽中做的事情，都是我們樂於看到的，過去他曾贏得灌籃大賽冠軍，現在他願意再一次參加，我們都很興奮。」

而湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）也認為，哈沃德或許過去幾年在老鷹、巫師和黃蜂負評不斷，但現在將是他修復形象的大好時機，「雖然我對於灌籃大賽沒有太多想法，但我認為對他來說是個使命，因為今年他正在努力修復自己的形象，我們也希望他做到這一點。」

哈沃德湖人戴維斯

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