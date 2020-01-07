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NBA／安比德手指恐怖扭曲 西蒙斯：看到快吐了

2020-01-07 16:32聯合報 記者林宋以情／即時報導

76人隊中鋒安比德手指受傷。 美聯社
76人隊中鋒安比德手指受傷。 美聯社
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曾被前輩批評不夠強悍，76人中鋒安比德（Joel Embiid）7日對雷霆隊展現硬漢一面，首節左手無名指脫臼扭曲變形，仍在包紮處理後回到場上，隊友西蒙斯（Ben Simmons）也為他的拚戰精神敬佩。

安比德首節與雷霆亞當斯（Steven Adams）激烈卡位，導致左手無名指脫臼扭曲，立即回休息室治療，但次節左手中指與無名指一同貼紮後旋即回到場上，此役攻下18分、9籃板、8助攻，率隊120：113擊敗雷霆。

「當下只感覺到手指被擠壓，我以為我骨折了。」安比德坦言手指傷勢讓他抓籃板時有些困難，「我幾乎只用單手作戰，但球隊連敗不止，我只希望能夠盡一切所能拿下勝利，很高興我們做到了。」

攻下17分、15籃板、8助攻的西蒙斯則誇飾道，「我看到時簡直快吐了。所幸他能重返球場，我們需要他，他是很重要的一份子。」

安比德下役對塞爾蒂克能否出賽還是未知數，表示醫療團隊目前初步僅判定是韌帶傷勢，「上次對上綠衫軍我們打得很出色，我也想拚戰，但一切還是要視檢查結果而定。」

雷霆西蒙斯塞爾蒂克

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