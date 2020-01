NBA／安比德手指恐怖扭曲 西蒙斯：看到快吐了

76人隊中鋒安比德手指受傷。 美聯社 分享 facebook 曾被前輩批評不夠強悍,76人中鋒安比德(Joel Embiid)7日對雷霆隊展現硬漢一面,首節左手無名指脫臼扭曲變形,仍在包紮處理後回到場上,隊友西蒙斯(Ben Simmons)也為他的拚戰精神敬佩。

安比德首節與雷霆亞當斯(Steven Adams)激烈卡位,導致左手無名指脫臼扭曲,立即回休息室治療,但次節左手中指與無名指一同貼紮後旋即回到場上,此役攻下18分、9籃板、8助攻,率隊120:113擊敗雷霆。

「當下只感覺到手指被擠壓,我以為我骨折了。」安比德坦言手指傷勢讓他抓籃板時有些困難,「我幾乎只用單手作戰,但球隊連敗不止,我只希望能夠盡一切所能拿下勝利,很高興我們做到了。」

攻下17分、15籃板、8助攻的西蒙斯則誇飾道,「我看到時簡直快吐了。所幸他能重返球場,我們需要他,他是很重要的一份子。」

安比德下役對塞爾蒂克能否出賽還是未知數,表示醫療團隊目前初步僅判定是韌帶傷勢,「上次對上綠衫軍我們打得很出色,我也想拚戰,但一切還是要視檢查結果而定。」

