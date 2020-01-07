SBL／中止巴克利壟斷 璞園李啟瑋首獲單周MVP

璞園李啟瑋首獲SBL單周最佳球員。圖／中華民國籃球協會提供 分享 facebook 不讓台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）專美於前，璞園射手李啟瑋上周以火燙三分手感，幫助球隊打破台啤不敗之身，同時也終止巴克利連三周獲單周最佳球員紀錄，生涯首獲單周MVP。

第17屆SBL超級籃球聯賽1月移師桃園巨蛋體育館舉行，當地主的璞園延續氣勢，三戰全勝，射手李啟瑋上周場均貢獻15.7分、4籃板、1.6助攻，三分球命中率達86.7%，手感相當火燙。對決台啤一役，外線繳出百分百命中率，單節飆進五記三分球，賞給台啤本季首敗。

李啟瑋感謝教練團與隊友們的信任，給予他極大的信心，「非常高興可以拿到這個獎項，我也會持續做好自己分內的事情，幫助球隊拿到更好的成績，也感謝支持璞園的每一位球迷。」

璞園總教練麥班達也為子弟兵感到驕傲，「從一開季的低潮到上週的出色表現，他的心態都沒改變，都很積極地想要幫助球隊贏球。他在桃園主場的表現，不僅激勵到自己的隊友，也讓所有支持璞園的球迷感受球賽的精彩，讓人熱血沸騰。」