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SBL／中止巴克利壟斷 璞園李啟瑋首獲單周MVP

2020-01-07 15:31聯合報 記者林宋以情／即時報導

璞園李啟瑋首獲SBL單周最佳球員。圖／中華民國籃球協會提供
璞園李啟瑋首獲SBL單周最佳球員。圖／中華民國籃球協會提供
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不讓台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）專美於前，璞園射手李啟瑋上周以火燙三分手感，幫助球隊打破台啤不敗之身，同時也終止巴克利連三周獲單周最佳球員紀錄，生涯首獲單周MVP。

第17屆SBL超級籃球聯賽1月移師桃園巨蛋體育館舉行，當地主的璞園延續氣勢，三戰全勝，射手李啟瑋上周場均貢獻15.7分、4籃板、1.6助攻，三分球命中率達86.7%，手感相當火燙。對決台啤一役，外線繳出百分百命中率，單節飆進五記三分球，賞給台啤本季首敗。

李啟瑋感謝教練團與隊友們的信任，給予他極大的信心，「非常高興可以拿到這個獎項，我也會持續做好自己分內的事情，幫助球隊拿到更好的成績，也感謝支持璞園的每一位球迷。」

璞園總教練麥班達也為子弟兵感到驕傲，「從一開季的低潮到上週的出色表現，他的心態都沒改變，都很積極地想要幫助球隊贏球。他在桃園主場的表現，不僅激勵到自己的隊友，也讓所有支持璞園的球迷感受球賽的精彩，讓人熱血沸騰。」

 

本週賽事將於9日起繼續在桃園巨蛋點燃戰火，台啤雖在上週吞下首敗，但目前仍以九勝一負的戰績，穩居龍頭寶座，並已點亮魔術數字M4。五連勝的璞園緊追在後。

璞園李啟瑋首獲SBL單周最佳球員。圖／中華民國籃球協會提供
璞園李啟瑋首獲SBL單周最佳球員。圖／中華民國籃球協會提供
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璞園台啤李啟瑋

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