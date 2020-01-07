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NBA／本季最多30分大三元 唐西奇：就只是數據

2020-01-07 15:09聯合報 記者林宋以情／即時報導

唐西奇大三元表現。 美聯社
唐西奇大三元表現。 美聯社
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獨行俠「一哥」唐西奇（Luka Doncic）今日完成本季第11度「大三元」，同時也是本季第九度完成破30分「大三元」的神鬼數據，但在唐西奇眼中就只是比賽數據，並無特別不同。

唐西奇此役拿下38分、11籃板、10助攻，率隊118：110擊敗公牛，一掃昨日告負的遺憾。九度破30分「大三元」在聯盟獨占鰲頭，聯盟其他球員相加也僅八次不及唐西奇一人，只有湖人隊詹姆斯（ LeBron James）的單季三次能勉強與他媲美。

對於被拿來與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）相提並論，唐西奇維持一貫謙虛態度，「我並未特別留意，這就只是數據。每場比賽都是數據。對我來說，贏得勝利比較重要。」

在唐西奇「大三元」領銜下，獨行俠戰績是七勝四負，他也在前役對黃蜂攻下39分、12籃板、10助攻，改寫奇德（Jason Kidd）在1995-1996年創下的隊史單季十次「大三元」紀錄，且21歲前已七度完成35分「大三元」戲碼。

小哈德威（Tim Hardaway Jr.）說，「最稀有的是他才20歲，我從沒看過任何20歲的球員能在攻守兩端有如此出色表現。」

唐西奇獨行俠詹姆斯

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