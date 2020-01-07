親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
龍象大戰相對論
綜合
路跑

撤兵伊拉克？五角大廈否認 駐伊美軍「手滑發錯信」之亂

謝長廷：我上次見到楊蕙如 是她與李佳芬看12強棒球賽

運動筆記大家一起吧！越野跑入門路線推薦
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA焦點球員- DeMar DeRozan (1月7日)焦點球員- Nikola Jokic 狂飆47分 (1月7日)

NBA／近兩戰猛轟59分 巫師史密斯在傷兵中殺出重圍

2020-01-07 11:55聯合報 記者劉肇育／即時報導

巫師隊教大讚史密斯(左)表現。路透
巫師隊教大讚史密斯(左)表現。路透
分享
華盛頓巫師替補後衛史密斯（Ish Smith）在今天出戰波士頓塞爾蒂克的比賽中全場進帳27分，其中包括第四節拿下關鍵14分，成為巫師在傷病問題不斷的情況下仍收下二連勝的最大功臣，好表現不僅獲得巫師主帥布魯克斯（Scott Brooks）的稱讚，就連塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）也讚不絕口。

巫師本賽季主力球員飽受傷病所苦，在主控沃爾（John Wall）歸期未定的情況下，雙槍另一人比爾（Bradley Beal）也因為右小腿傷勢無法上場，再加上日籍前鋒八村壘也未擺脫腹股溝傷勢問題，全隊已有高達八人進入傷兵名單，且大半都是主要輪替球員。

不過近兩場比賽巫師卻接連扳倒金塊與塞爾蒂克雙強，其中兩戰合計拿下59分的史密斯成為最大關鍵人物，這也讓他在今天與塞爾蒂克比賽中，獲得全場巫師球迷高喊「MVP」的榮耀，對於史密斯過去兩戰的優異表現，巫師主帥布魯克斯說：「如果賽季只打兩場，那我會相當認同球迷的看法，他就是我們的MVP。」

今天負責看防史密斯的塞爾蒂克布朗也說，史密斯從過去就是一名能改變比賽的球員，「我相當尊重他，他絕對是一名能改變比賽結果的球員，包括過去他在活塞時就是如此，他的能力讓他在場上打得很自在。」

而史密斯則笑著表示，自己前一次被高喊MVP已是在高中時期，「我真的太累了，不記得球迷對我的歡呼，但上一次有人這樣對我已經是高中時，我上場就是想把球打好，儘管獲得球迷這樣的支持也不賴。現在我們就像是一個團隊，希望接下來面對魔術，我們也能夠繼續保持這樣的自信。」

塞爾蒂克巫師

延伸閱讀

巫師8人進傷兵照贏綠衫軍 史密斯獲MVP歡呼

史密斯引領板凳群飆分 巫師爆冷敲碎金塊

實驗成果無法重現！諾貝爾化學獎得主撤回論文道...

前NBA總裁史坦過世 享壽77歲

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

NBA／約柯奇生涯新高47分 金塊射鷹居西區第二

2020-01-07 11:27

NBA／超人哈沃德擬返灌籃大賽 飛人卡特也被拱

2020-01-07 09:02

NBA／活塞葛里芬考慮左膝手術 賽季恐提前報銷

2020-01-07 10:05

NBA／馬刺狂轟19記三分球 終結公鹿5連勝

2020-01-07 12:41

NBA／唐西奇38分大三元 獨行俠擊退公牛

2020-01-07 12:19

NBA／今日戰績表 金塊約柯奇生涯新高47分射老鷹

2020-01-07 12:00

NBA／波格丹諾維奇35分領軍 爵士驚險奪6連勝

2020-01-07 11:52

NBA／安比德手指扭曲仍打全場 76人退雷霆止四連敗

2020-01-07 11:44

NBA／狀元佛爾茲得分創新高 魔術送籃網6連敗

2020-01-07 11:11

NBA／八人進傷兵照贏綠衫軍 巫師史密斯獲MVP歡呼

2020-01-07 10:53

NBA／華倫飆36分本季新高 溜馬客場勝黃蜂

2020-01-07 10:42

NBA／傳國王有意延攬庫茲瑪 塞爾維亞射手恐成籌碼

2020-01-07 10:17

NBA／與羅斯相惜 哈沃德：我倆證明自己很努力

2020-01-07 09:37

NBA／東西區單周最佳 字母哥、詹皇強勢獲選

2020-01-07 09:24

NBA／快艇進攻創紀錄 教頭憂防守

2020-01-07 00:16

NBA／20次阻攻隊史次高 湖人開火鍋店5連勝

2020-01-07 00:09

NBA／學「木桶伯」搖手指 哈沃德想帶球迷情緒

2020-01-06 20:15

NBA／享朗多、保羅同等待遇 瑞佛斯給貝佛利戰術表

2020-01-06 16:56

NBA／200次替補至少砍20分 威廉斯居史上第一

2020-01-06 16:19

NBA／明星賽首輪票數耀眼 戴維斯：湖人迷力挺

2020-01-06 15:55

NBA／布萊德利扭傷右腳 湖人主帥：他曾試圖重返賽場

2020-01-06 14:58

NBA／最年輕小將連戰雷納德、詹皇 活塞教頭：哈雷路亞

2020-01-06 14:07

NBA／湖人大開火鍋店 詹皇大三元領銜奪5連勝

2020-01-06 14:00

NBA／今日戰績表 快艇喬治歸隊主場險勝尼克

2020-01-06 13:45

NBA／昔成遺珠落男兒淚 戈貝爾：入選明星賽當然是目標

2020-01-06 13:38

NBA／布克飆40分無用 灰熊本季首度背靠背連勝

2020-01-06 13:13

NBA／保護羅斯上場時間 教頭：沒人比我更想讓他打

2020-01-06 12:52

NBA／三星飆分創新猷 喬治：防守還要加強

2020-01-06 12:27

NBA／浪花兄弟客場隨隊 柯爾：他們快坐不住了

2020-01-06 11:30

NBA／奈皮爾連4場飆分 灰狼末節力壓騎士

2020-01-06 11:27

NBA／陷交易傳聞 佐蒙德：想終身待活塞

2020-01-06 11:07

NBA／八村壘傷勢未癒 預估至少再休兩周

2020-01-06 10:58

NBA／動手術形同賽季報銷 厄文：念頭確實閃過

2020-01-06 10:54

NBA／聆聽庫茲瑪交易報價 傳湖人願持開放態度

2020-01-06 10:18

NBA／里拉德轟34分 破不了熱火主場

2020-01-06 10:15

NBA／場上脫序釀內部風暴？勒夫：我愛隊友

2020-01-06 10:09

NBA／卡珍斯練投畫面曝光 本季還有復出機會

2020-01-06 09:45

NBA／唐西奇防守被針對 獨行俠教頭喊母湯

2020-01-06 09:07
看更多

熱門文章

NBA／湖人大開火鍋店 詹皇大三元領銜奪5連勝

2020-01-06 14:00

NBA／明星賽首輪票數耀眼 戴維斯：湖人迷力挺

2020-01-06 15:55

MLB／柳賢振被洋基打爆 吳昇桓預測仍可生存

2020-01-06 16:45

中職／新球季可註冊4洋將 兄弟外籍兵團成形

2020-01-06 17:22

NBA／最年輕小將連戰雷納德、詹皇 活塞教頭：哈雷路亞

2020-01-06 14:07

NBA／約柯奇生涯新高47分 金塊射鷹居西區第二

2020-01-07 11:27

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

NBA／享朗多、保羅同等待遇 瑞佛斯給貝佛利戰術表

2020-01-06 16:56

NBA／學「木桶伯」搖手指 哈沃德想帶球迷情緒

2020-01-06 20:15

NBA／與羅斯相惜 哈沃德：我倆證明自己很努力

2020-01-07 09:37

中職／樂天桃猿開訓了 王溢正加薪進50萬俱樂部

2020-01-07 10:35

NBA／唐西奇38分大三元 獨行俠擊退公牛

2020-01-07 12:19

中職／彭政閔兩大紀錄 林益全本季可望超越

2020-01-06 19:08

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

NBA／200次替補至少砍20分 威廉斯居史上第一

2020-01-06 16:19

NBA／昔成遺珠落男兒淚 戈貝爾：入選明星賽當然是目標

2020-01-06 13:38

NBA／布萊德利扭傷右腳 湖人主帥：他曾試圖重返賽場

2020-01-06 14:58

中職／兄弟、悍將4洋投到位 猿留李茲獅沒進度

2020-01-07 00:34

NBA／超人哈沃德擬返灌籃大賽 飛人卡特也被拱

2020-01-07 09:02

中職／球探艾迪頓出手 中信洋投米蘭達確認加盟

2020-01-07 11:33

MLB／道奇沒大手筆補強 克蕭：仍是國聯頂尖

2020-01-07 07:47

NBA／傳國王有意延攬庫茲瑪 塞爾維亞射手恐成籌碼

2020-01-07 10:17

NBA／八人進傷兵照贏綠衫軍 巫師史密斯獲MVP歡呼

2020-01-07 10:53

NBA／狀元佛爾茲得分創新高 魔術送籃網6連敗

2020-01-07 11:11

網球／和碧昂絲見面 大坂直美：錢的味道

2020-01-06 14:25

中職／再度合作葉君璋 張建銘加入味全當教練

2020-01-07 10:45

中職／悍將證實羅力歸隊 農曆年後正式報到

2020-01-06 21:04

NBA／東西區單周最佳 字母哥、詹皇強勢獲選

2020-01-07 09:24

NBA／20次阻攻隊史次高 湖人開火鍋店5連勝

2020-01-07 00:09

NBA／活塞葛里芬考慮左膝手術 賽季恐提前報銷

2020-01-07 10:05

MLB／國民找布局投手回鍋 再簽砲手譚姆斯

2020-01-07 09:21

NBA／快艇進攻創紀錄 教頭憂防守

2020-01-07 00:16

MLB／洋基為首9隊花了600億 還有3隊FA掛蛋

2020-01-07 11:15

NFL／愛國者外卡戰出局 布雷迪時代終結？

2020-01-06 13:30

中職／曾豪駒穿新衣上任 重視一二軍調度

2020-01-07 10:58

爆米花／合庫關鍵一勝續命 7日再戰興富發拚冠

2020-01-06 17:20

SBL／努力學習中文中 巴克利：忘的比學的快

2020-01-06 17:17

中職／本土投手受洋投擠壓 3大獎連5季掛零

2020-01-06 20:05

奧克蘭女網／「威伍」合拍首勝 小威：美夢成真

2020-01-06 20:27

NBA／馬刺狂轟19記三分球 終結公鹿5連勝

2020-01-07 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top