NBA／近兩戰猛轟59分 巫師史密斯在傷兵中殺出重圍

巫師隊教大讚史密斯(左)表現。路透 分享 facebook 華盛頓巫師替補後衛史密斯（Ish Smith）在今天出戰波士頓塞爾蒂克的比賽中全場進帳27分，其中包括第四節拿下關鍵14分，成為巫師在傷病問題不斷的情況下仍收下二連勝的最大功臣，好表現不僅獲得巫師主帥布魯克斯（Scott Brooks）的稱讚，就連塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）也讚不絕口。

巫師本賽季主力球員飽受傷病所苦，在主控沃爾（John Wall）歸期未定的情況下，雙槍另一人比爾（Bradley Beal）也因為右小腿傷勢無法上場，再加上日籍前鋒八村壘也未擺脫腹股溝傷勢問題，全隊已有高達八人進入傷兵名單，且大半都是主要輪替球員。

不過近兩場比賽巫師卻接連扳倒金塊與塞爾蒂克雙強，其中兩戰合計拿下59分的史密斯成為最大關鍵人物，這也讓他在今天與塞爾蒂克比賽中，獲得全場巫師球迷高喊「MVP」的榮耀，對於史密斯過去兩戰的優異表現，巫師主帥布魯克斯說：「如果賽季只打兩場，那我會相當認同球迷的看法，他就是我們的MVP。」

今天負責看防史密斯的塞爾蒂克布朗也說，史密斯從過去就是一名能改變比賽的球員，「我相當尊重他，他絕對是一名能改變比賽結果的球員，包括過去他在活塞時就是如此，他的能力讓他在場上打得很自在。」

而史密斯則笑著表示，自己前一次被高喊MVP已是在高中時期，「我真的太累了，不記得球迷對我的歡呼，但上一次有人這樣對我已經是高中時，我上場就是想把球打好，儘管獲得球迷這樣的支持也不賴。現在我們就像是一個團隊，希望接下來面對魔術，我們也能夠繼續保持這樣的自信。」