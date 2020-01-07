NBA／安比德手指扭曲仍打全場 76人退雷霆止四連敗

安比德手指受傷。路透 分享 facebook 在近期苦吞四連敗後，費城76人今天回到主場迎戰近況火熱的奧克拉荷馬雷霆力求止敗，雖然球隊一哥安比德（Joel Embiid）一度在首節剩下一分多鐘時發生左手無名指嚴重脫臼的意外，但他仍在短暫包紮後撐完全場，並拿下18分9籃板8助攻的全能數據，幫助76人以120：113中斷連敗。

排名在東區前段班的76人近來的客場四連戰連踢鐵板，包括連兩場比賽以一分差距不敵魔術與熱火，隨後又遭到溜馬與火箭以雙位數差距擊敗，苦吞本賽季最長的四連敗，排名也因此滑落到東區第五名。

而今天76人總算回到主場迎戰帶著五連勝氣勢前來踢館的雷霆，在首節賽事中兩隊就展開激烈的攻防戰，其中安比德在一次與雷霆亞當斯（Steven Adams）卡位過程中，發生左手無名指嚴重扭曲變形的狀況，不過在回到休息室短暫處理後，他第二節開節隨即回到球場上。

雖然手指傷勢多少影響到安比德的投籃手感，不過他也適時為隊友製造機會，與西蒙斯（Ben Simmons）皆送出全場最高的八次助攻，加上末節板凳出發的史考特（Mike Scott）連續命中兩顆關鍵三分球，幫助76人拉開差距，終場就以七分差擊敗雷霆，中斷對手的五連勝。

76人今天共有六人得分來到雙位數，除了帶傷仍繳出亮眼表現的安比德外，西蒙斯也有17分15籃板8助攻，對於安比德一度被認為無法回到場上，但最終卻撐完全場，76人主帥布朗說：「我對於他回到場上繼續比賽感到相當震驚，但這也說明了他的競爭性有多強。」