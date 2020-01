NBA／安比德手指扭曲仍打全場 76人退雷霆止四連敗

安比德手指受傷。路透 分享 facebook 在近期苦吞四連敗後,費城76人今天回到主場迎戰近況火熱的奧克拉荷馬雷霆力求止敗,雖然球隊一哥安比德(Joel Embiid)一度在首節剩下一分多鐘時發生左手無名指嚴重脫臼的意外,但他仍在短暫包紮後撐完全場,並拿下18分9籃板8助攻的全能數據,幫助76人以120:113中斷連敗。

排名在東區前段班的76人近來的客場四連戰連踢鐵板,包括連兩場比賽以一分差距不敵魔術與熱火,隨後又遭到溜馬與火箭以雙位數差距擊敗,苦吞本賽季最長的四連敗,排名也因此滑落到東區第五名。

而今天76人總算回到主場迎戰帶著五連勝氣勢前來踢館的雷霆,在首節賽事中兩隊就展開激烈的攻防戰,其中安比德在一次與雷霆亞當斯(Steven Adams)卡位過程中,發生左手無名指嚴重扭曲變形的狀況,不過在回到休息室短暫處理後,他第二節開節隨即回到球場上。

雖然手指傷勢多少影響到安比德的投籃手感,不過他也適時為隊友製造機會,與西蒙斯(Ben Simmons)皆送出全場最高的八次助攻,加上末節板凳出發的史考特(Mike Scott)連續命中兩顆關鍵三分球,幫助76人拉開差距,終場就以七分差擊敗雷霆,中斷對手的五連勝。

76人今天共有六人得分來到雙位數,除了帶傷仍繳出亮眼表現的安比德外,西蒙斯也有17分15籃板8助攻,對於安比德一度被認為無法回到場上,但最終卻撐完全場,76人主帥布朗說:「我對於他回到場上繼續比賽感到相當震驚,但這也說明了他的競爭性有多強。」

JOEL EMBIID YOUR FINGER WHAT THE FUCK. pic.twitter.com/DZDXqcmVCd