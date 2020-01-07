NBA／八人進傷兵照贏綠衫軍 巫師史密斯獲MVP歡呼

巫師隊史密斯上籃進攻。路透 分享 facebook 儘管包括今天第二節傷退的馬修斯（Garrison Mathews）在內，已有八名球員進入傷兵名單，且幾乎都是球隊主要輪替，但華盛頓巫師仍在今天與波士頓塞爾蒂克之戰，靠著替補上陣的後衛史密斯（Ish Smith）末節豪取14分的表現，以99：94中斷塞爾蒂克的三連勝。

巫師近來傷病傷問題持續延燒，包括主力射手比爾（Bradley Beal）、先發前鋒八村壘、伯坦斯（Davis Bertans）、布萊恩（Thomas Bryant）等人都列入傷兵名單之中，加上今天第二節不慎被塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）踩傷右腳的馬修斯，共計有八人進入傷兵名單。

反觀巫師今天的對手塞爾蒂克近況極佳，過去九場比賽他們共拿下八勝，其中年輕雙箭頭泰托姆、布朗（Jaylen Brown）的優異表現更是關鍵，今天兩人雖然再一次拿下全隊前兩高得分，但合計出手42次僅命中15球，在巫師的優異團隊防守壓制下，整場比賽綠衫軍團隊命中率都在三成五上下徘徊。

而巫師雖然主力群大半缺陣，不過替補上陣的史密斯與布朗（Troy Brown Jr.）在今天也扮演起領頭角色，兩人分別拿下27分與15分9籃板，其中史密斯在下半場綠衫軍追近比分時挺身而出，於第四節單節進帳14分，讓巫師主場響起了「MVP」歡呼聲，終場巫師也在他領軍下收下二連勝。

在主力陣容持續缺陣的情況下，史密斯確實打出令人眼睛為之一亮的表現，包括上場比賽面對金塊他猛攻32分，聯手拿下25分的布朗（Troy Brown Jr.）敲碎金塊，讓金塊後衛穆雷（Jamal Murray）直言，巫師可能是全聯盟最努力的球隊。