NBA／傳國王有意延攬庫茲瑪 塞爾維亞射手恐成籌碼

湖人有意交易庫茲瑪換國王射手。路透 分享 facebook 洛杉磯湖人近來開啟交易前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）的大門，而由前湖人主帥華頓（Luke Walton）領軍的沙加緬度國王，在今天就傳出有意向湖人探詢交易庫茲瑪的可能性，不過其代價可能是要送出陣中塞爾維亞射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）。

湖人本賽季在組成「雙星」陣容後劍指總冠軍，而陣中年輕前鋒庫茲瑪雖然一度被認為有幾乎成為球隊第三得分點，不過在他傷癒復出後與雙星的磨合狀況卻不如預期，讓湖人球團興起了交易念頭，甚至已開始聆聽各隊報價。

而今天「紐約時報」記者史坦（Marc Stein）就指出，由前湖人主帥同時也是最了解庫茲瑪的教練之一華頓所領軍的國王，將成為首支與湖人接觸的球隊，不過換取庫茲瑪的代價恐怕是要送出陣中射手波格丹諾維奇。

今年27歲的波格丹諾維奇，不僅從18歲開始就在職業賽事打滾，還擁有豐富的國際賽經驗與優異的外線出手能力，這對於急需要外圍射手火力支援的湖人雙星來說，將是相當合適的選擇，但目前也傳出國王球團並不打算將波格丹諾維奇列入交易籌碼中。

不過也有聯盟球隊經理指出，湖人對於換取庫茲瑪的交易籌碼目前有多方取向，包括尋求一名能擔任控球的角色球員與首輪選秀籤，都是湖人球團樂於見到的籌碼，「他們在戴維斯交易案中用了不少選秀權，現在他們想要討回一些，讓球隊在本賽季或是未來做交易時擁有更多籌碼，這也代表他們的索價可能會非常的高。」