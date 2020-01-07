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NBA／與羅斯相惜 哈沃德：我倆證明自己很努力

2020-01-07 09:37聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

與羅斯(左)惺惺相惜，哈沃德：我倆證明自己有多努力。美聯社
與羅斯(左)惺惺相惜，哈沃德：我倆證明自己有多努力。美聯社
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一位是曾叱詫風雲的聯盟昔日第一中鋒，一位則是聯盟史上最年輕的年度MVP，洛杉磯湖人「魔獸」哈沃德（Dwight Doward）與底特律活塞「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）昨天在兩隊交手時激盪出激烈火花，對於兩人從聯盟人氣球星到歷經傷痛回歸球場，哈沃德直言自己與羅斯都是通過命運考驗重生的男人。

同樣以選秀狀元身份加入NBA的哈沃德與羅斯，生涯前期所立下的戰功無數，不過近年兩人受到傷勢影響表現大不如前，甚至一度被認為將淡出球場，不過先是羅斯上賽季在「北大荒」灰狼浴火重生，並在本賽季成為活塞最重要的板凳球員，哈沃德也在本季加入湖人後洗心革面，成為球隊苦工領袖，兩人先後找到球員生涯第二階段的個人定位，持續為球隊貢獻。

在昨天兩隊交手中，雖然兩人都已非場上主角，但哈沃德替補上陣21分鐘拿下11分9籃板5阻攻，羅斯更有28分5助攻的演出，讓鎂光燈再一次聚焦在兩人身上，哈沃德說：「我認為這些考驗是要證明我們兩個人有多努力。」

哈沃德坦言，不論是自己的背傷還是羅斯的膝傷，都是足以影響球員生涯的巨大傷害，且不僅在生理上帶給他們巨大考驗，在精神上更是折磨，「很多時候我們都覺得自己快要放棄了，但想起球迷的期待，我們馬上就受到鼓舞，就如同羅斯當晚在被介紹出場時獲得熱烈的掌聲，這一切就是在考驗我們到底有多努力。」

與羅斯(左)惺惺相惜，哈沃德：我倆證明自己有多努力。美聯社
與羅斯(左)惺惺相惜，哈沃德：我倆證明自己有多努力。美聯社
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哈沃德羅斯活塞

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