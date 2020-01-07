NBA／與羅斯相惜 哈沃德：我倆證明自己很努力

與羅斯(左)惺惺相惜，哈沃德：我倆證明自己有多努力。美聯社 分享 facebook 一位是曾叱詫風雲的聯盟昔日第一中鋒，一位則是聯盟史上最年輕的年度MVP，洛杉磯湖人「魔獸」哈沃德（Dwight Doward）與底特律活塞「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）昨天在兩隊交手時激盪出激烈火花，對於兩人從聯盟人氣球星到歷經傷痛回歸球場，哈沃德直言自己與羅斯都是通過命運考驗重生的男人。

同樣以選秀狀元身份加入NBA的哈沃德與羅斯，生涯前期所立下的戰功無數，不過近年兩人受到傷勢影響表現大不如前，甚至一度被認為將淡出球場，不過先是羅斯上賽季在「北大荒」灰狼浴火重生，並在本賽季成為活塞最重要的板凳球員，哈沃德也在本季加入湖人後洗心革面，成為球隊苦工領袖，兩人先後找到球員生涯第二階段的個人定位，持續為球隊貢獻。

在昨天兩隊交手中，雖然兩人都已非場上主角，但哈沃德替補上陣21分鐘拿下11分9籃板5阻攻，羅斯更有28分5助攻的演出，讓鎂光燈再一次聚焦在兩人身上，哈沃德說：「我認為這些考驗是要證明我們兩個人有多努力。」