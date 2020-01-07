NBA／超人哈沃德擬返灌籃大賽 飛人卡特也被拱

傳聞哈沃德將參加籃大賽，圖為2008年他以超人扮相參賽。歐新社 分享 facebook

NBA全明星周活動今年二月於芝加哥公牛主場舉行，其中備受矚目的灌籃大賽聯盟也陸續發出參賽邀請函，包括地主公牛飛人拉文（Zach Lavine）、灰熊菜鳥莫蘭特（Ja Morant）、熱火瓊斯（Derrick Jones）都陸續收到邀請，而2008年曾以超人裝扮奪冠的洛杉磯湖人34歲老將哈沃德（Dwight Howard），傳出有意再戰。

雖近年來NBA灌籃大賽總被認為雷聲大雨點小，但每年參賽名單仍舊獲得不少球迷的關注，尤其是幾位頗負盛名的「灌籃高手」是否參戰，被認為是提前決定比賽的精彩程度。

今年全明星周在芝加哥舉行，讓過去曾兩度拿下冠軍的地主公牛球員拉文是否參賽最受關注，今天也傳出聯盟已將參賽邀請函送至拉文手中，盡管他截至目前為止還未決定是否參賽，不過在關係地主球隊顏面的情況下，仍被認為有很高的參戰機率。

拉文曾在2015、2016年完成二連霸，其中經典的「罰球線全餐」被認為是近年灌籃大賽的經典之作，而日前拉文就曾表示，如果最終選擇參戰肯定會全力以赴，並透露仍有一些技巧還未展示，「我還有一些精彩的灌籃還沒機會展現出來。」

本季多次靠著精采灌籃攻占十大好球的灰熊莫蘭特與熱火瓊斯如能參賽，預期將激起不少火花，而曾在2008年靠著超人裝扮拿下灌籃大賽冠軍的湖人哈沃德，也傳出有意再戰灌籃大賽，這也讓老鷹後衛楊恩（Trae Young）忍不住向同隊的老大哥卡特（Vince Carter）喊話，希望他再一次在灌籃大賽展現「半人半神」的風采。