親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
龍象大戰相對論
綜合
路跑

18小時到世界角落！二戰王牌空降師 最光輝一役靠划船...

運動筆記嘉義半程馬拉松 嘉義國際管樂節新年曙光
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA賽事懶人包 (1月6日)賽事精華- 活塞 vs. 湖人 (1月6日)

NBA／超人哈沃德擬返灌籃大賽 飛人卡特也被拱

2020-01-07 09:02聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

傳聞哈沃德將參加籃大賽，圖為2008年他以超人扮相參賽。歐新社
傳聞哈沃德將參加籃大賽，圖為2008年他以超人扮相參賽。歐新社
分享

NBA全明星周活動今年二月於芝加哥公牛主場舉行，其中備受矚目的灌籃大賽聯盟也陸續發出參賽邀請函，包括地主公牛飛人拉文（Zach Lavine）、灰熊菜鳥莫蘭特（Ja Morant）、熱火瓊斯（Derrick Jones）都陸續收到邀請，而2008年曾以超人裝扮奪冠的洛杉磯湖人34歲老將哈沃德（Dwight Howard），傳出有意再戰。

雖近年來NBA灌籃大賽總被認為雷聲大雨點小，但每年參賽名單仍舊獲得不少球迷的關注，尤其是幾位頗負盛名的「灌籃高手」是否參戰，被認為是提前決定比賽的精彩程度。

今年全明星周在芝加哥舉行，讓過去曾兩度拿下冠軍的地主公牛球員拉文是否參賽最受關注，今天也傳出聯盟已將參賽邀請函送至拉文手中，盡管他截至目前為止還未決定是否參賽，不過在關係地主球隊顏面的情況下，仍被認為有很高的參戰機率。

拉文曾在2015、2016年完成二連霸，其中經典的「罰球線全餐」被認為是近年灌籃大賽的經典之作，而日前拉文就曾表示，如果最終選擇參戰肯定會全力以赴，並透露仍有一些技巧還未展示，「我還有一些精彩的灌籃還沒機會展現出來。」

本季多次靠著精采灌籃攻占十大好球的灰熊莫蘭特與熱火瓊斯如能參賽，預期將激起不少火花，而曾在2008年靠著超人裝扮拿下灌籃大賽冠軍的湖人哈沃德，也傳出有意再戰灌籃大賽，這也讓老鷹後衛楊恩（Trae Young）忍不住向同隊的老大哥卡特（Vince Carter）喊話，希望他再一次在灌籃大賽展現「半人半神」的風采。

公牛哈沃德

延伸閱讀

替補出賽寫生涯里程碑 卡特：感激這一切

卡特生涯橫跨4個十年 史上第一人

NBA／飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

NBA／公牛發揮受限 傳快艇有意交易老將楊恩

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／東西區單周最佳 字母哥、詹皇強勢獲選

2020-01-07 09:24

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

NBA／與羅斯相惜 哈沃德：我倆證明自己很努力

2020-01-07 09:37

NBA／20次阻攻隊史次高 湖人開火鍋店5連勝

2020-01-07 00:09

NBA／快艇進攻創紀錄 教頭憂防守

2020-01-07 00:16

NBA／學「木桶伯」搖手指 哈沃德想帶球迷情緒

2020-01-06 20:15

NBA／傳國王有意延攬庫茲瑪 塞爾維亞射手恐成籌碼

2020-01-07 10:17

NBA／活塞葛里芬考慮左膝手術 賽季恐提前報銷

2020-01-07 10:05

NBA／享朗多、保羅同等待遇 瑞佛斯給貝佛利戰術表

2020-01-06 16:56

NBA／200次替補至少砍20分 威廉斯居史上第一

2020-01-06 16:19

NBA／明星賽首輪票數耀眼 戴維斯：湖人迷力挺

2020-01-06 15:55

NBA／布萊德利扭傷右腳 湖人主帥：他曾試圖重返賽場

2020-01-06 14:58

NBA／最年輕小將連戰雷納德、詹皇 活塞教頭：哈雷路亞

2020-01-06 14:07

NBA／湖人大開火鍋店 詹皇大三元領銜奪5連勝

2020-01-06 14:00

NBA／今日戰績表 快艇喬治歸隊主場險勝尼克

2020-01-06 13:45

NBA／昔成遺珠落男兒淚 戈貝爾：入選明星賽當然是目標

2020-01-06 13:38

NBA／布克飆40分無用 灰熊本季首度背靠背連勝

2020-01-06 13:13

NBA／保護羅斯上場時間 教頭：沒人比我更想讓他打

2020-01-06 12:52

NBA／三星飆分創新猷 喬治：防守還要加強

2020-01-06 12:27

NBA／浪花兄弟客場隨隊 柯爾：他們快坐不住了

2020-01-06 11:30

NBA／奈皮爾連4場飆分 灰狼末節力壓騎士

2020-01-06 11:27

NBA／陷交易傳聞 佐蒙德：想終身待活塞

2020-01-06 11:07

NBA／八村壘傷勢未癒 預估至少再休兩周

2020-01-06 10:58

NBA／動手術形同賽季報銷 厄文：念頭確實閃過

2020-01-06 10:54

NBA／聆聽庫茲瑪交易報價 傳湖人願持開放態度

2020-01-06 10:18

NBA／里拉德轟34分 破不了熱火主場

2020-01-06 10:15

NBA／場上脫序釀內部風暴？勒夫：我愛隊友

2020-01-06 10:09

NBA／卡珍斯練投畫面曝光 本季還有復出機會

2020-01-06 09:45

NBA／唐西奇防守被針對 獨行俠教頭喊母湯

2020-01-06 09:07

NBA／3星各轟30+ 快艇創新猷勝尼克

2020-01-06 08:27

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00
看更多

熱門文章

NBA／湖人大開火鍋店 詹皇大三元領銜奪5連勝

2020-01-06 14:00

NBA／明星賽首輪票數耀眼 戴維斯：湖人迷力挺

2020-01-06 15:55

NBA／浪花兄弟客場隨隊 柯爾：他們快坐不住了

2020-01-06 11:30

MLB／柳賢振被洋基打爆 吳昇桓預測仍可生存

2020-01-06 16:45

NBA／保護羅斯上場時間 教頭：沒人比我更想讓他打

2020-01-06 12:52

MLB／沙胖憶生涯 不滿意首K、開心到釀酒人

2020-01-06 11:57

NBA／動手術形同賽季報銷 厄文：念頭確實閃過

2020-01-06 10:54

中職／新球季可註冊4洋將 兄弟外籍兵團成形

2020-01-06 17:22

NBA／最年輕小將連戰雷納德、詹皇 活塞教頭：哈雷路亞

2020-01-06 14:07

NBA／享朗多、保羅同等待遇 瑞佛斯給貝佛利戰術表

2020-01-06 16:56

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

中職／彭政閔兩大紀錄 林益全本季可望超越

2020-01-06 19:08

NBA／學「木桶伯」搖手指 哈沃德想帶球迷情緒

2020-01-06 20:15

NBA／200次替補至少砍20分 威廉斯居史上第一

2020-01-06 16:19

NBA／布萊德利扭傷右腳 湖人主帥：他曾試圖重返賽場

2020-01-06 14:58

NBA／三星飆分創新猷 喬治：防守還要加強

2020-01-06 12:27

NBA／昔成遺珠落男兒淚 戈貝爾：入選明星賽當然是目標

2020-01-06 13:38

NBA／陷交易傳聞 佐蒙德：想終身待活塞

2020-01-06 11:07

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

中職／兄弟、悍將4洋投到位 猿留李茲獅沒進度

2020-01-07 00:34

網球／和碧昂絲見面 大坂直美：錢的味道

2020-01-06 14:25

中職／悍將證實羅力歸隊 農曆年後正式報到

2020-01-06 21:04

MLB／道奇沒大手筆補強 克蕭：仍是國聯頂尖

2020-01-07 07:47

NBA／20次阻攻隊史次高 湖人開火鍋店5連勝

2020-01-07 00:09

NBA／布克飆40分無用 灰熊本季首度背靠背連勝

2020-01-06 13:13

NBA／快艇進攻創紀錄 教頭憂防守

2020-01-07 00:16

NFL／愛國者外卡戰出局 布雷迪時代終結？

2020-01-06 13:30

NBA／超人哈沃德擬返灌籃大賽 飛人卡特也被拱

2020-01-07 09:02

NBA／奈皮爾連4場飆分 灰狼末節力壓騎士

2020-01-06 11:27

NBA／與羅斯相惜 哈沃德：我倆證明自己很努力

2020-01-07 09:37

爆米花／合庫關鍵一勝續命 7日再戰興富發拚冠

2020-01-06 17:20

NBA／八村壘傷勢未癒 預估至少再休兩周

2020-01-06 10:58

SBL／努力學習中文中 巴克利：忘的比學的快

2020-01-06 17:17

中職／本土投手受洋投擠壓 3大獎連5季掛零

2020-01-06 20:05

爆米花／許順益將轉顧問 合庫拚冠當退休禮

2020-01-06 18:20

奧克蘭女網／「威伍」合拍首勝 小威：美夢成真

2020-01-06 20:27

網球／澳洲球后抗野火 芭蒂捐出布里斯本獎金

2020-01-06 11:43

排球／東奧資格賽國家隊最後一博 王明浚：享受比賽

2020-01-06 22:59

NBA／東西區單周最佳 字母哥、詹皇強勢獲選

2020-01-07 09:24

MLB／國民找布局投手回鍋 再簽砲手譚姆斯

2020-01-07 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top