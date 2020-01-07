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奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00特約記者李亦伸

多倫多暴龍確實是一支非常奇特球隊。走了上季奪冠雷納德、格林兩名先發，中鋒小加索只剩五成功力，但暴龍本季戰力、戰績還是保持高檔，維持6成5以上勝率，排名始終沒有掉出東區前四。

過去三周傷了全隊第一得分手席亞康，最重要替補後衛鮑威爾，先發中鋒小加索全掛傷停，但暴龍還是贏多輸少，戰力滿檔，過去9戰5勝4敗。整季戰績24勝12敗勝率6成67，在東區排名第四。任何一支失去核心球星，少了前兩名得分主力，經常得更換三名先發的球隊，肯定很難保持戰力和勝率，但今年暴龍就是與眾不同，令人刮目相看。

暴龍上季結後走了雷納德、格林，近來又傷了席亞康、小加索，去年總冠軍賽先發陣容只剩...
暴龍上季結後走了雷納德、格林，近來又傷了席亞康、小加索，去年總冠軍賽先發陣容只剩下羅瑞(7號)一人，但戰力還是很強，上一仗還在客場爆打籃網。 美聯社
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暴龍能如此特別，戰力不會因為失去兩名奪冠先發，少了三名主力球員有所折損，球員表現和陣容深度當然佔第一功，但大多數球迷都忽略暴龍兩個特質，一是教練諾斯的執教用人，二是防守能力。

本季前段暴龍幾乎都只用七、八成戰力在應戰，因為傷兵不斷，主控羅瑞傷停11場，席亞康、鮑威爾和小加索分別缺席9場，大前鋒伊巴卡也缺陣10場，五名核心主力球員都缺席近三分之一賽事。但暴龍的防守表現、效率讓人刮目。

暴龍每場失分105.2名排第四，對手投籃命中率4成23排第二，對手三分球命中率3成31排第三，每場製造對手15.8次失誤排第二。塞爾蒂克和公鹿是防守效率最好的球隊，但防守總體來看，暴龍是最均衡的球隊。

暴龍主力球員輪翻受傷，但團隊在防守上仍是相當強硬，不管是壓制對手2分或3分球都名...
暴龍主力球員輪翻受傷，但團隊在防守上仍是相當強硬，不管是壓制對手2分或3分球都名列前茅。像上一場籃網後衛丁威迪(右)遇上暴龍前鋒阿努諾比(右)的禁區攔路，也只能把球傳出去。 美聯社
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擁有聯盟最穩定、最強悍、最高效防守質量，也沒有因為整季至少2-3名主力傷停缺陣有太大影響，暴龍球員普遍被外界低估。

暴龍新一哥前鋒席亞康本季場均25分、8籃板、3.6助攻，他證明自己是MVP候選人之一。從替補到先發的後衛范弗利特場均18分、7助攻，他是2016年落選新人，范弗利特的表現讓所有球探、教練選秀眼光完全砸鍋。

暴龍上季能奪下總冠軍，勇敢跳出來分擔得分重任的席亞康(左)與范弗利特(右)功不可...
暴龍上季能奪下總冠軍，勇敢跳出來分擔得分重任的席亞康(左)與范弗利特(右)功不可沒，本季在沒有雷納德的情況下，他們的成績更是大幅進步。 歐新社資料照片
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除了暴龍球員被普遍低估，暴龍防守和所有成功都得歸功於執教第二年的諾斯「知人善用」。暴龍能在傷兵滿營，同時失去兩名先發情況下依舊打出6成67勝率，諾斯在用、執教表現，堪稱「年度最佳教練」。

諾斯充分挖掘名不見經傳後衛戴維斯、湯馬斯和前鋒布徹潛能，將他們放進主要輪換，彌補主力傷停缺口，取得奇兵效果。去年夏天幾乎沒有人要前籃網小前鋒霍利斯‧傑佛森，拿著250萬美元年薪，在暴龍打出3D球員範本，今年出勤28場比賽，傑佛森打出用防守和拚勁就能改變比賽能力。

諾斯的防守功力，調教、用人本事，挖掘草根球員能力並給予信心，比起聯盟傳奇教頭馬刺波波維奇、勇士柯爾、塞爾蒂克史蒂文斯、小牛卡萊爾，毫不遜色。

一支總冠軍級別球隊必然要有的特質是：當台柱球星和球隊得分主力失常時，角色、板凳球員必須要輪流跳出來，馬上為球隊解決攻防問題，這就是球隊深度和爭冠實力。諾斯執教的暴龍就擁有這種特質，暴龍絕不會因為少了那一、兩名先發主力，球隊戰力、攻防效率馬上出現短路。

暴龍主帥諾斯(左)在場上用兵時頭腦相當冷靜，但在調度上又很敢用人，讓球隊不會因為...
暴龍主帥諾斯(左)在場上用兵時頭腦相當冷靜，但在調度上又很敢用人，讓球隊不會因為主將受傷就一厥不振。 美聯社
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從上季到現在，每個專業人士和球迷都低估暴龍、低估諾斯，甚至低估多倫多暴龍球隊文化，這才是暴龍上季意外奪冠最主要DNA，那不是「運氣」和「手氣」。

暴龍羅瑞

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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