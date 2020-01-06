NBA／享朗多、保羅同等待遇 瑞佛斯給貝佛利戰術表

貝佛利。 路透 分享 facebook 效力洛杉磯快艇隊邁入第三個球季，貝佛利（Patrick Beverley）獲得主帥瑞佛斯（Doc Rivers）高度信任，瑞佛斯透露，貝佛利已經擁有他的戰術表，同時貝佛利也是繼朗多（Rajon Rondo）、保羅（Chris Paul）後，第三位獲得瑞佛斯戰術表的控衛。

快艇今日創下隊史首次3人同場得分破30分大關，135：132力退紐約尼克隊，瑞佛斯透露，未來將讓貝佛利有更多機會主導進攻，下達戰術，一如過去的朗多和保羅一樣。

貝佛利過去多半扮演球隊防守大鎖，新球季將背負瑞佛斯賦予的新任務，擔任後場指揮官，瑞佛斯說：「我們做了很多功課，也給他一份戰術表，讓他可以在每次暫停時查看。」

瑞佛斯看見貝佛利的努力，也看好他將成為快艇不可或缺的進攻發動機，「他非常努力嘗試，且也很擅長。我過去只給過兩名後衛我的戰術表，保羅和朗多，除此之外就沒再給過其他人，因為其他人應付不來。」

如今貝佛利成為第三人，瑞佛斯深具信心，強調會給貝佛利時間，「看得出來他漸入佳境，他也越來越上手，對他是件好事。」

此役送出6助攻、6分、5籃板的貝佛利表示，前三年瑞佛斯最常做的就是對他咆嘯，但現在瑞佛斯對他微笑多過於大罵，「為了球隊我願意做任何事，我不在乎自己拿40分還是4分，只希望能以各種方式影響比賽，新球季是個成功的開始，但我還有很多功課要做。」