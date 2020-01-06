親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
龍象大戰相對論
綜合
路跑
運動筆記嘉義半程馬拉松 嘉義國際管樂節新年曙光
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA賽事懶人包 (1月6日)賽事精華- 活塞 vs. 湖人 (1月6日)

NBA／享朗多、保羅同等待遇 瑞佛斯給貝佛利戰術表

2020-01-06 16:56聯合報 記者林宋以情／即時報導

貝佛利。 路透
貝佛利。 路透
分享
效力洛杉磯快艇隊邁入第三個球季，貝佛利（Patrick Beverley）獲得主帥瑞佛斯（Doc Rivers）高度信任，瑞佛斯透露，貝佛利已經擁有他的戰術表，同時貝佛利也是繼朗多（Rajon Rondo）、保羅（Chris Paul）後，第三位獲得瑞佛斯戰術表的控衛。

快艇今日創下隊史首次3人同場得分破30分大關，135：132力退紐約尼克隊，瑞佛斯透露，未來將讓貝佛利有更多機會主導進攻，下達戰術，一如過去的朗多和保羅一樣。

貝佛利過去多半扮演球隊防守大鎖，新球季將背負瑞佛斯賦予的新任務，擔任後場指揮官，瑞佛斯說：「我們做了很多功課，也給他一份戰術表，讓他可以在每次暫停時查看。」

瑞佛斯看見貝佛利的努力，也看好他將成為快艇不可或缺的進攻發動機，「他非常努力嘗試，且也很擅長。我過去只給過兩名後衛我的戰術表，保羅和朗多，除此之外就沒再給過其他人，因為其他人應付不來。」

如今貝佛利成為第三人，瑞佛斯深具信心，強調會給貝佛利時間，「看得出來他漸入佳境，他也越來越上手，對他是件好事。」

此役送出6助攻、6分、5籃板的貝佛利表示，前三年瑞佛斯最常做的就是對他咆嘯，但現在瑞佛斯對他微笑多過於大罵，「為了球隊我願意做任何事，我不在乎自己拿40分還是4分，只希望能以各種方式影響比賽，新球季是個成功的開始，但我還有很多功課要做。」

快艇保羅朗多

延伸閱讀

快艇3人飆分寫紀錄 瑞佛斯仍不滿意防守

NBA／保羅隻手遮天逆轉秀 唐西奇全能表現無...

流感病毒侵襲快艇 瑞佛斯：球員輪流中標

NBA／遭貝佛利膝擊腹股溝 傳詹皇恐停機數場

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／湖人大開火鍋店 詹皇大三元領銜奪5連勝

2020-01-06 14:00

NBA／明星賽首輪票數耀眼 戴維斯：湖人迷力挺

2020-01-06 15:55

SBL／摘單月最佳球員 巴克利：努力永無盡頭

2020-01-06 16:43

NBA／200次替補至少砍20分 威廉斯居史上第一

2020-01-06 16:19

NBA／布萊德利扭傷右腳 湖人主帥：他曾試圖重返賽場

2020-01-06 14:58

NBA／最年輕小將連戰雷納德、詹皇 活塞教頭：哈雷路亞

2020-01-06 14:07

NBA／今日戰績表 快艇喬治歸隊主場險勝尼克

2020-01-06 13:45

NBA／昔成遺珠落男兒淚 戈貝爾：入選明星賽當然是目標

2020-01-06 13:38

NBA／布克飆40分無用 灰熊本季首度背靠背連勝

2020-01-06 13:13

NBA／保護羅斯上場時間 教頭：沒人比我更想讓他打

2020-01-06 12:52

NBA／三星飆分創新猷 喬治：防守還要加強

2020-01-06 12:27

NBA／浪花兄弟客場隨隊 柯爾：他們快坐不住了

2020-01-06 11:30

NBA／奈皮爾連4場飆分 灰狼末節力壓騎士

2020-01-06 11:27

NBA／陷交易傳聞 佐蒙德：想終身待活塞

2020-01-06 11:07

NBA／八村壘傷勢未癒 預估至少再休兩周

2020-01-06 10:58

NBA／動手術形同賽季報銷 厄文：念頭確實閃過

2020-01-06 10:54

NBA／聆聽庫茲瑪交易報價 傳湖人願持開放態度

2020-01-06 10:18

NBA／里拉德轟34分 破不了熱火主場

2020-01-06 10:15

NBA／場上脫序釀內部風暴？勒夫：我愛隊友

2020-01-06 10:09

NBA／卡珍斯練投畫面曝光 本季還有復出機會

2020-01-06 09:45

NBA／唐西奇防守被針對 獨行俠教頭喊母湯

2020-01-06 09:07

NBA／3星各轟30+ 快艇創新猷勝尼克

2020-01-06 08:27

NBA／輸球贏數據 唐西奇：我搞砸了

2020-01-06 00:07

NBA／右髕骨應力性骨折 卡明斯基無限期缺賽

2020-01-05 17:35

NBA／爆冷遭巫師擊落 金塊主帥：令人尷尬的比賽

2020-01-05 16:47

NBA／破隊史大三元紀錄仍輸球 唐西奇：是我搞砸了

2020-01-05 16:13

NBA／瑞迪克致勝上籃 鵜鶘客場氣走國王

2020-01-05 16:06

NBA／替補出賽寫生涯里程碑 卡特：感激這一切

2020-01-05 15:50

NBA／吞兩年最長連敗 76人想拿雷霆開刀

2020-01-05 14:40

NBA／打法難宰制當今聯盟？ 歐尼爾：我會是安戴托昆波

2020-01-05 14:03

NBA／唐西奇39分大三元淪空響 獨行俠延長加時不敵黃蜂

2020-01-05 13:57

NBA／安戴托昆波第三節轟垮馬刺 公鹿迎5連勝

2020-01-05 13:40

NBA／史密斯引領板凳群飆分 巫師爆冷敲碎金塊

2020-01-05 13:15

NBA／2019年eBay最貴拍賣 布雷迪、喬丹都輸給巴菲特

2020-01-05 12:30

NBA／楊恩飆41分寫紀錄 老鷹逆襲擊退溜馬

2020-01-05 12:20

NBA／華克連2場缺賽無礙 綠衫軍擒公牛近9戰奪8勝

2020-01-05 12:13

NBA／主場輸26分被噓 快艇：我們不是好球隊

2020-01-05 12:06

NBA／雷霆氣勢如虹輕取騎士 近10戰奪9勝

2020-01-05 12:01

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00
看更多

熱門文章

NBA／湖人大開火鍋店 詹皇大三元領銜奪5連勝

2020-01-06 14:00

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

NBA／聆聽庫茲瑪交易報價 傳湖人願持開放態度

2020-01-06 10:18

NBA／3星各轟30+ 快艇創新猷勝尼克

2020-01-06 08:27

NBA／唐西奇防守被針對 獨行俠教頭喊母湯

2020-01-06 09:07

NBA／場上脫序釀內部風暴？勒夫：我愛隊友

2020-01-06 10:09

交易大王反常不出手 水手日益沉淪令人不勝唏噓

2020-01-06 07:00

NBA／浪花兄弟客場隨隊 柯爾：他們快坐不住了

2020-01-06 11:30

中職／王勝偉想拚300盜 比林智勝拚300轟難

2020-01-05 17:54

NBA／動手術形同賽季報銷 厄文：念頭確實閃過

2020-01-06 10:54

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

NBA／明星賽首輪票數耀眼 戴維斯：湖人迷力挺

2020-01-06 15:55

NBA／保護羅斯上場時間 教頭：沒人比我更想讓他打

2020-01-06 12:52

中職／最穩洋投拚百勝 羅力還在等約

2020-01-06 00:12

NBA／卡珍斯練投畫面曝光 本季還有復出機會

2020-01-06 09:45

中職／好洋投難尋 月薪兩萬美元起跳已成常態

2020-01-06 00:09

MLB／沙胖憶生涯 不滿意首K、開心到釀酒人

2020-01-06 11:57

NBA／輸球贏數據 唐西奇：我搞砸了

2020-01-06 00:07

中職／過往全猿主場享優勢 桃園現成洪總魔王關

2020-01-06 08:54

NBA／里拉德轟34分 破不了熱火主場

2020-01-06 10:15

NBA／陷交易傳聞 佐蒙德：想終身待活塞

2020-01-06 11:07

NBA／三星飆分創新猷 喬治：防守還要加強

2020-01-06 12:27

NBA／最年輕小將連戰雷納德、詹皇 活塞教頭：哈雷路亞

2020-01-06 14:07

中職／本土投手先發場次破百 難度竟是如此高

2020-01-05 18:41

MLB／不懼一級戰場 亞洲球員聚集美聯東區

2020-01-06 06:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top