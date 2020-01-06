SBL／摘單月最佳球員 巴克利：努力永無盡頭

中華籃協秘書長李一中頒獎12月單月最佳球員給台啤洋將巴克利（右）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 台啤隊洋將巴克利（Kentrell Barkley）在上月八場比賽中，繳出場均24.8分、9.5籃板、3.8助攻、1.5抄截，包辦球隊的得分王、籃板王、助攻王，整體命中率也超過六成，是台啤開季收下八連勝的重要功臣之一，也讓他成為SBL史無前例連三周摘單周最佳球員，更一舉拿下12月單月最佳球員。

上季錯失總冠軍的台啤本季捲土重來，除了續留洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev），還在選秀會上選進巴克利，而他加入球隊後展現優異能力，除了在進攻上替球隊有所貢獻外，也會替隊友製造空間，帶領球隊戰績繼續在聯盟獨走。

對於拿下12月單月最佳球員獎項，巴克利謙虛的說：「除了靠自己的努力外，同時也要感謝隊友，因為有隊友的幫助，球隊有好的化學效應，我才能有這樣的成績。」

儘管一加入台啤就有亮眼成績，球隊戰績也以9勝1負獨占鰲頭，十分有機會摘下上半季冠軍，對此巴克利強調「努力永遠沒有盡頭」，「球隊的三分命中率、團隊防守都是可以繼續加強的項目。」

對於自己首季SBL的目標，巴克利不諱言的說：「當然就是要幫助球隊拿下總冠軍。」至於個人獎項他則不太在意，一切以團隊至上，不會特別執著於個人表現。