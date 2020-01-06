親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
龍象大戰相對論
綜合
路跑

遠航延遲發薪！上千名員工沒飯吃 這家公司有意投資

運動筆記嘉義半程馬拉松 嘉義國際管樂節新年曙光
健行筆記2019 法國之路、世界盡頭之路 6 張證書漂亮又親民的東埔山登山步道
NBA賽事懶人包 (1月6日)賽事精華- 活塞 vs. 湖人 (1月6日)

NBA／布萊德利扭傷右腳 湖人主帥：他曾試圖重返賽場

2020-01-06 14:58聯合報 記者毛琬婷／即時報導

湖人贏球，卻傳出布萊德利受傷。 美聯社
湖人贏球，卻傳出布萊德利受傷。 美聯社
分享
洛杉磯湖人隊今天在主場開起「火鍋店」，全場共送出20次阻攻，球隊也在詹姆斯（LeBron James）「大三元」領軍下以106：99擊敗活塞隊，收下五連勝，卻在比賽中傷了大將布萊德利（Avery Bradley），賽後主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示，他曾試圖重返賽場，但移動明顯困難，球隊會持續關注他的狀況。

布萊德利在第二節還剩1分20秒的時候，在一次上籃過程中扭傷右腳踝，隨後被隊友攙扶返回休息室，並未再重返賽場，留下出賽12分鐘，5分及助攻、抄截、阻攻各1的成績。

隨後《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，布萊德利退場後接受了X光檢查，檢查結果顯示為陰性，並無結構性損傷。主帥佛蓋爾也在賽後受訪時透露，布萊德利在扭傷後曾試圖重返比賽，不過他移動明顯很困難，球隊會繼續關注他在明天的感覺。

詹姆斯Frank Vogel

延伸閱讀

卡珍斯練投畫面曝光 佛蓋爾：本季還有復出機會

佛蓋爾評湖人最佳陣容 點名庫茲瑪擔綱大前鋒

退拓荒者止4連敗 湖人主帥歸功替補做出貢獻

昔日師徒洛城對決 佛蓋爾：希望喬治輸

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／湖人大開火鍋店 詹皇大三元領銜奪5連勝

2020-01-06 14:00

NBA／聆聽庫茲瑪交易報價 傳湖人願持開放態度

2020-01-06 10:18

NBA／3星各轟30+ 快艇創新猷勝尼克

2020-01-06 08:27

NBA／唐西奇防守被針對 獨行俠教頭喊母湯

2020-01-06 09:07

NBA／動手術形同賽季報銷 厄文：念頭確實閃過

2020-01-06 10:54

NBA／陷交易傳聞 佐蒙德：想終身待活塞

2020-01-06 11:07

NBA／里拉德轟34分 破不了熱火主場

2020-01-06 10:15

NBA／場上脫序釀內部風暴？勒夫：我愛隊友

2020-01-06 10:09

熱門文章

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top