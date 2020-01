NBA／布萊德利扭傷右腳 湖人主帥：他曾試圖重返賽場

湖人贏球,卻傳出布萊德利受傷。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人隊今天在主場開起「火鍋店」,全場共送出20次阻攻,球隊也在詹姆斯(LeBron James)「大三元」領軍下以106:99擊敗活塞隊,收下五連勝,卻在比賽中傷了大將布萊德利(Avery Bradley),賽後主帥佛蓋爾(Frank Vogel)表示,他曾試圖重返賽場,但移動明顯困難,球隊會持續關注他的狀況。

布萊德利在第二節還剩1分20秒的時候,在一次上籃過程中扭傷右腳踝,隨後被隊友攙扶返回休息室,並未再重返賽場,留下出賽12分鐘,5分及助攻、抄截、阻攻各1的成績。

隨後《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,布萊德利退場後接受了X光檢查,檢查結果顯示為陰性,並無結構性損傷。主帥佛蓋爾也在賽後受訪時透露,布萊德利在扭傷後曾試圖重返比賽,不過他移動明顯很困難,球隊會繼續關注他在明天的感覺。

Now Avery Bradley has hurt his ankle... Sheesh looks bad pic.twitter.com/8s3HfHnkOh