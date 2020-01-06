NBA／布萊德利扭傷右腳 湖人主帥：他曾試圖重返賽場

湖人贏球，卻傳出布萊德利受傷。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人隊今天在主場開起「火鍋店」，全場共送出20次阻攻，球隊也在詹姆斯（LeBron James）「大三元」領軍下以106：99擊敗活塞隊，收下五連勝，卻在比賽中傷了大將布萊德利（Avery Bradley），賽後主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示，他曾試圖重返賽場，但移動明顯困難，球隊會持續關注他的狀況。

布萊德利在第二節還剩1分20秒的時候，在一次上籃過程中扭傷右腳踝，隨後被隊友攙扶返回休息室，並未再重返賽場，留下出賽12分鐘，5分及助攻、抄截、阻攻各1的成績。

隨後《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，布萊德利退場後接受了X光檢查，檢查結果顯示為陰性，並無結構性損傷。主帥佛蓋爾也在賽後受訪時透露，布萊德利在扭傷後曾試圖重返比賽，不過他移動明顯很困難，球隊會繼續關注他在明天的感覺。