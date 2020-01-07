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NBA／今日戰績表 金塊約柯奇生涯新高47分射老鷹

2020-01-07 11:11聯合新聞網 整理

金塊隊約柯奇(左)攻下47分。 美聯社
金塊隊約柯奇(左)攻下47分。 美聯社
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NBA今日戰績表

溜馬 115:104 黃蜂

籃網 89:101 魔術

雷霆 113:120 76人

塞爾蒂克 94:99 巫師

金塊 123:115 老鷹

爵士 : 鵜鶘

公牛: 獨行俠

公鹿 : 馬刺

勇士 : 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 活塞 vs. 騎士

08:00 拓荒者 vs. 暴龍

08:30 雷霆 vs. 籃網

09:00 灰狼 vs. 灰熊

10:00 國王 vs. 太陽

11:30 尼克 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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