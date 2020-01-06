NBA／三星飆分創新猷 喬治：防守還要加強

快艇喬治(前)進攻，尼克防守不及。路透 分享 facebook

前一天以26分差距慘輸灰熊，快艇今天就締造隊史第一度的3名球員得分都超過30分新猷，隊史紀錄之戰以135：132擊敗尼克隊，避免連兩場主場吞敗。

一起締造隊史新頁的分別是喬治（Paul George）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）和威廉斯（Lou Williams），且哈瑞爾和威廉斯都是替補出賽，根據《Elias Sports Bureau》數據，這是NBA自1970到71球季後，再一次同隊有兩名替補單場都轟下至少30分，快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）讚說：「哈瑞爾和佛瑞斯太神奇了，締造歷史很棒，該有人去做到這些。」

快艇看板球星雷納德（Kawhi Leonard）在球隊連續出戰中休兵，不過，哈瑞爾本戰攻下全隊最高34分，喬治和威廉斯都繳出32分；昨天才說快艇「不是支傑出球隊」的哈瑞爾，今天並沒分享太多心得，經過媒體時只帶著微笑祝福大家「有個很好的周日」。

昨天因左腳緊繃缺席的喬治則說，避免主場吞下連敗十分重要，「我們看到威廉斯和哈瑞爾帶領球隊，看到板凳這樣的表現，讓我們更有動力，我們都知道自己該做些什麼。」

不過，快艇首節就讓尼克轟下45分，接續回敬聯盟本季第二節最高的47分才扭轉戰局，瑞佛斯認為球隊防守端表現不佳，喬治也認同說，失分實在太多，「這是我們可以進步的部分，不過我們的進攻今天幫助我們渡過困難。」

首節的飆分表現無法轉換成勝場，尼克教頭米勒（Mike Miller）形容，這場堪稱自己見過最詭異的比賽之一，「我們有很棒的第一節，然後戰局翻轉，但我們仍展現出毅力，在比賽保持競爭力直到最後。」