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NBA／陷交易傳聞 佐蒙德：想終身待活塞

2020-01-06 11:07聯合報 記者曾思儒／即時報導

佐蒙德(右)想繼續留在活塞。 美聯社
佐蒙德(右)想繼續留在活塞。 美聯社
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深陷交易傳聞的活塞隊內線大將佐蒙德（Andre Drummond），昨天助隊擊敗勇士隊後公開輸誠，生涯8個球季都待在底特律的他向球隊喊話，表示願意在活塞終老。

「我不是半途而廢的人，從來不是，如果我從哪裡開始，我會試著在哪裡結束，完成整個任務，就是贏下總冠軍。」佐蒙德說，他從沒考慮到其他球隊，底特律就是自己熱愛的城市，「我樂意在這裡完成生涯球季。」

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）上周才報導，活塞隊和老鷹隊進行「認真討論」，主角就是佐蒙德，佐蒙德隔天就被記者詢問關於交易傳聞的心情，他表示，這些傳言並不會影響自己準備比賽的心情。

「我從簽下合約的那年開始就一直和這些為伍，所以這些交易傳聞始終都在，對我來說只是另外一年。」26歲的佐蒙德說，每年的1月，自己身邊總是圍繞這些傳言，但什麼事也沒發生，「顯然這些說法已經開始，所以問題也會隨之而來，但對我來說就是持續打我的比賽，在我喜愛的底特律打球，什麼事會發生就讓它發生吧。」

活塞教頭凱西（Dwane Casey）昨天賽前曾找佐蒙德來聊聊，但對交易傳聞並沒著墨。活塞教頭提到，只要表現夠亮眼，外界討論度自然會提升，傳言永遠會在；佐蒙德也透露，就凱西的談話內容，他並沒迫在眉睫的危機感，「他只說，一年同樣的時間又來臨了，沒什麼是會立刻發生的，不會像是明天就要走人，很顯然他們有在聽，但我認為我會在我該在的地方。」

活塞勇士Dwane Casey

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